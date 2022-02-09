Отримання неправомірної вигоди: військовому комісару обрали запобіжний захід

Військовому комісару з Полтави, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, обрали запобіжний захід. Олександру Турченку призначили цілодобовий домашній арешт. Таке рішення ухвалив суддя Октябрського райсуду Полтави. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка перебувала на засіданні.

Про тримання під вартою із правом внесення 400 тисяч гривень застави клопотам прокурор Дмитро Богатирьов. За його словами, підозрюваний може переховуватися та впливати на свідків.

фото: Суспільне Полтава Засідання суду

Адвокат Олександр Дударєв під час засідання сказав, що проти його підзахисного була влаштована провокація. З аргументами прокурора сторона захисту не погодилася і просила про домашній арешт у нічний час.

Як повідомив адвокат підозрюваного Олександр Дударєв, цей запобіжний захід вони оскаржуватимуть. Прокурор Дмитро Богатирьов спілкуватися із кореспондентами Суспільного відмовився.

Що відомо: