Отримання неправомірної вигоди: військовому комісару обрали запобіжний захід

Військовому комісару з Полтави, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, обрали запобіжний захід. Олександру Турченку призначили цілодобовий домашній арешт. Таке рішення ухвалив суддя Октябрського райсуду Полтави. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка перебувала на засіданні.
Про тримання під вартою із правом внесення 400 тисяч гривень застави клопотам прокурор Дмитро Богатирьов. За його словами, підозрюваний може переховуватися та впливати на свідків.
Адвокат Олександр Дударєв під час засідання сказав, що проти його підзахисного була влаштована провокація. З аргументами прокурора сторона захисту не погодилася і просила про домашній арешт у нічний час.
Як повідомив адвокат підозрюваного Олександр Дударєв, цей запобіжний захід вони оскаржуватимуть. Прокурор Дмитро Богатирьов спілкуватися із кореспондентами Суспільного відмовився.
Що відомо:
- Військового комісара Полтавського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соцпідтримки затримали 7 лютого. Гроші він отримав від керівника одного із приватних підприємств, повідомляв раніше головний спеціаліст з питань інформаційної політики спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Андрій Кісельов.
- За словами Андрія Кісельова, 10 тисяч гривень комісар вимагав від керівника приватного підприємства з Полтавщини. Заплатити він мав за уникнення адміністративної відповідальності за результатами перевірки, яку проводив обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки. Як повідомляла речниця обласного управління Служби безпеки України Інна Усова, перевірка стосувалася рівня готовності підприємства у разі мобілізації. Санкція статті — від п’яти до десяти років позбавлення волі.