Довгі сукні, спідниці яскравих кольорів з пришитими прикрасами, — такий одяг вирізняє ромів у селах Підвиноградів та Королево. Про це розповів Суспільному місцевий житель Давид Богар. За його словами, вони мають також свої традиції і ремесло.

Давид Богар разом із родиною живуть у селі Підвиноградів. Їх називають "Чоканарі" через ремесло, яким вони займаються.

"На себе ми кажемо "Чоканарі" – це ті, що працюють з молотком. У нас є своє ремесло, яке прикріпило до нас це прізвисько "Чоканарі", клепач, молоток, яким ми виготовляємо металеві вироби. Ми працюємо молотком, тому і самі себе називаємо так. Це той випадок, коли наше ремесло визначає нашу "касту", — розповів Давид Богар.

Суспільне Закарпаття

У його родині особливу увагу приділяють жіночому вбранню. Давид Богар розповів: "Однією з найцінніших речей, яка є традиційною, це те, що жінка повинна бути у довгому платті. Найбільше нас вирізняє від усіх – одяг".

"Ці сукні більш нарядні. Ці для буденних днів: на зібрання або до школи. Коли хочеться причепуритися, вдягаємо ці. А ось ці – вони особливі. Тканину ми купуємо. Шиття займає приблизно тиждень часу. Ідеї дивимося на сайтах", — сказала дружина Давида Богара Катерина.

Суспільне Закарпаття

Носять роми Підвиноградова різні прикраси, зокрема, й корони. "Якщо вдаватися в історію інших ромів, то вони кажуть, що їхні предки теж носили ромський одяг, але зараз не носять. Є декілька причин для цього: одяг потрібно шити, потрібно вкладати працю, і ця праця є нелегкою", — сказала Катерина Богар.

Суспільне Закарпаття

Давид розповів: за їхніми традиціями, чоловіки й жінки мають різні заняття, також на заходах сидять окремо.

"Коли відбувається весілля чи свято, то ми намагаємось, щоб всі були окремо — жінки від чоловіків. Якщо говорить чоловік з чоловіком, то жінка не має права втручатись і розмовляти. У сім'ї мама повинна доглядати за дитиною, займатись прибиранням, готувати їжу. А батько повинен навчати своїх синів пунктуальності, в школі, щоб все було гаразд. Батько навчає, як мають сини жити й вміти заробляти гроші. Ми передаємо своє традиційне ремесло чи бізнес дітям і, коли вони стануть дорослими, то одразу вже будуть керувати бізнесом", — розповів Давид Богар.

Суспільне Закарпаття

Щоб зберегти пам'ять про традиції, одяг та ремесло ромів Підвиноградова, Давид Богар планує створити музей місцевої ромської культури.

"Таких таборів, як тут у Підвиноградові й Королеві, таких нема. Це дуже цінно, що такого не можна знайти більше ніде в Україні" — додав Давид Богар.

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