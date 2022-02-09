Тисяча для підлітків: скільки на Рівненщині можуть її отримати і на що витратити

По дві дози вакцини від COVID-19 на Рівненщині отримали понад 2,8 тисяч підлітків віком від 14 років. Ці дані озвучила координаторка з вакцинації в області Олена Гандзюк. З 7 лютого такі діти можуть отримати тисячу гривень допомоги у рамках програми єПідтримка. Витратити її можна не лише на книги, залізничні квитки чи похід до кінотеатру або музею. Електронними грошима підлітки також можуть оплатити освітні послуги, гуртки та секції.

17-річна здолбунівчанка Вікторія Сідорська щепилася в листопаді вакциною Pfizer. З побічних дій після цього дівчина мала лише біль у місці уколу.

Фото: Суспільне Рівне

Вікторія зазначила, що вакцинуватися вирішила сама, після того, як перехворіла COVID-19.

"Я рада, що я тепер захищена від COVID-19 і можу вільно подорожувати, відвідувати театри, кіно, ресторани й так далі", – розповіла дівчина.

Вакциновані двома дозами підлітки можуть отримати тисячу гривень допомоги від держави з 7 лютого. Подати заявку на її оформлення можна через застосунок ДІЯ. Процедура для підлітків така ж як і для дорослих, пояснив проєктний менеджер Міністерства цифрової трансформації Павло Русев.

"Підлітки можуть відкрити самостійно банківський рахунок. Це може бути як дистанційно, так і у відділенні банку. Необхідно звертатись до банку за уточненням. Згода батьків тут не потрібна, адже у підлітків виникає в 14 років неповна дієздатність і вони мають право самостійно розпоряджатись цим рахунком та відкривати такі банківські рахунки", – зазначив Павло Русев.

Фото: Суспільне Рівне

Виконавши зазначені дії, Вікторія Сідорська отримала повідомлення, що заявку надіслано і протягом десяти днів вона отримає тисячу гривень.

Ковідну тисячу підлітки зможуть витратити не лише на книжки, кіно, розваги, музеї та подорожі. А також і на освіту.

"Здобуття позашкільної освіти, заняття у гуртках, секціях, здобуття професійної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти, а також придбання товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів", – розповів перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Подолін.

На що витратить гроші єПідтримки Вікторія Сідорська вже вирішила.

"Щось на книжки, сходити в кіно, звісно. Можливо, в якийсь театр. І якщо буде якийсь цікавий гурт український, то, я думаю, можна сходити туди", – повідомила дівчина.

Фото: Суспільне Рівне

Мама дівчини Олена Сідорська пояснила, що їй не принципово, куди донька витратить отримані кошти. Для жінки найважливіше, що Вікторія зробила щеплення і цим убезпечила себе від COVID-19.

Що відомо

Тисяча гривень для підлітків: як отримати гроші за повний курс вакцинації.

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