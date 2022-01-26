В Одесі потребують модернізації 85 бомбосховищ – міська рада

З 353 бомбосховищ, які існують в Одесі, 85 потребують модернізації. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

За розрахунками мерії, на переоснащення кожного об'єкта потрібно витратити від 600 тис. до 1,5 млн грн. За коштами місто звернулося до міжнародних партнерів.

Також в мерії зазначили, що для укриття одесити можуть використовувати не тільки спеціальні споруди, а й "об'єкти подвійного призначення": підземні переходи, тунелі, підвали та цокольні поверхи, підземні паркінги, склади. В міськраді запевнили, що приміщень достатньо для укриття мільйона людей.

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Очільник Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький в етері телеканалу Суспільне. Одеса розказав про готовність області до можливого військового вторгнення Росії та нинішній стан бомбосховищ.

У День ЗСУ про можливий напад РФ на Одещину та підготовку військових журналісти Суспільного говорили з Героєм України, командувачем військ ОК "Південь", генерал-майором Андрієм Ковальчуком.

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