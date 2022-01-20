Всього на території Одеси облаштували 353 бомбосховища. Також у місті є 4 тисячі підвальних приміщень, де можна перечекати надзвичайні ситуації, повідомив заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради Олександр Доля. Чим обладнані бомбосховища та що туди необхідно взяти дізнавались кореспонденти Суспільного.

Усі бомбосховища міста позначили на карті захисних споруд м. Одеси. Вони позначені зеленим кольором. Із синім показником на карту нанесли адреси протирадіаційних укриттів.

У сховищах є запас води, санвузол, аварійний та запасний вихід, лежаки, аптечка та вогнегасники.

Одеська міська рада

Одеська міська рада

Одеська міська рада

Одеська міська рада

У разі виникнення надзвичайної ситуації у бомбосховище, або укриття людина має взяти "тривожний рюкзак". Туди треба покласти готівку, документи у поліетилені, ліхтарик, Power Bank на сонячних батареях та запальничку, розказав керівник VETERANS HUB ODESA Олександр Голопотелюк.

Суспільне Одеса

"У валізці також мають бути інструменти. Тут ми говоримо про ніж, звичайний ніж, мультитул, у мене така от зірочка. Має бути білизни два комплекти, мають бути засоби індивідуальної гігієни та металевий посуд", − розповів Олександр Голопотелюк.

Чоловік додав, також у рюкзак необхідного покласти сухий пайок на дві-три доби та воду. Не зайвими будуть нитки з голкою, дорожні карти, скотч. Зібрати необхідне треба в місткий рюкзак, тієї ваги, яку під силу довго носити.

"Тривожний рюкзак має бути цивільним, без жодних камуфляжів та мілітарних штук тому, що це може бути небезпечно. Це може бути туристичний рюкзак, зручний для людини, бажано, щоб він був з захистом від води".

В аптечці "тривожного рюкзака" має бути два жгути, антисептик, липка стрічка, еластичний бинт та гемостатичні засоби для зупинки кровотечі, сказав парамедик Олександр Гоцуляк.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

"По-перше, що потрібно – це клапан для виконання штучної вентиляції легень. Можлива ситуація, коли комусь потрібно буде надавати допомогу, тому, аби виконувати безпечно штучну вентиляцію потерпілому, потрібен бар'єр.Також обов'язково потрібні рукавички. Це можуть бути нітрилові рукавички, або рукавички латексні. Обов'язково вони повинні бути досить високі, з високим рукавом, аби захищати руки від крові чи інших біологічних рідин", – говорить парамедик.

Загалом в аптечці містяться понад 10 предметів, які можуть використовувати люди без медичної освіти.

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