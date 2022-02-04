У Житомирі під час будівництва стадіону робітники пошкодили каналізацію

У мікрорайоні Мар'янівка в Житомирі під час будівництва стадіону будівельники пошкодили каналізаційну трубу. Витоки з каналізації підтоплюють підвали приватних будинків. Про це Суспільному розповіла жителька мікрорайону Надія Талах.

За її словами, нечистоти підтоплюють підвали будинків три роки поспіль. Водовідведення люди робили власним коштом, на що витратили близько 100 тисяч гривень.

"Коли ми робили свою каналізацію, то витратили з кожного будинку по одній тисячі 200 доларів", – сказала Надія Талах.

Фото: Суспільне Житомир Надія Талах

"Жителі двох вулиць, Затишної і Волошкової, збудували за свої гроші каналізацію, яка підключена до каналізаційної насосної станції. Вона працювала 14 років і в нас проблем ніяких не виникало", – розповів місцевий житель Ігор Ткачук.

Фото: Суспільне Житомир Ігор Ткачук

Юрій Савлук показав кореспондентам Суспільного затоплений каналізаційними витоками підвал свого будинку. Чоловік каже, що стоки підтоплюють його помешкання постійно.

"Люди починають митися увечері, коли приходять з роботи, і в мене починається робочі години, щоб врятувати підвал, бо рівень фекальної води дуже піднімається, люди ллють воду, і вона потрапляє до мене, тому що там колодязі повні, вода нікуди не стікає, а все сходить сюди", – розповів Юрій Савлук.

Фото: Суспільне Житомир Юрій Савлук

За словами жителів, підтоплення почалися після початку будівництва стадіону.

"Тут стадіону не було і через поле йшла каналізація. При будівництві стадіону каналізацію потрібно було вивести за межі. Тому вони ту закрили і збудували нову каналізацію з педліцею і пошкодили нашу каналізаційну трубу. І фактично вже три роки каналізація не працює", – розповів Ігор Ткачук.

Стадіон будувала компанія "Фаворит-ОПТ". За словами директора фірми Миколи Козачка, будівельники каналізацію не пошкоджували.

"Ми зробили все, згідно з проєктом. Ми облаштували там нову каналізаційну насосну установку, колодязі, лише залишилося електропідключення цієї установки, яке не було передбачене проектом. Наступного тижня ми робимо підключення електромережі до цієї насосної установки. Вона буде перекачувати фекальну лінію в каналізаційну насосну станцію. Думаю, на наступному тижні, вже десь під кінець, в людей має все підключитися і запрацювати", – сказав Микола Козачок.

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