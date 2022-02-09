Південна Корея відмовляється від відстежування контактів хворих на COVID-19

Південна Корея вирішила відмовитися від відстеження контактів хворих на коронавірус через завелике навантаження на медичну систему країну на тлі поширення штаму "Омікрон".

Міністерство охорони здоров'я країни заявило, що відмовляться від стратегії "відстеження, тестування і лікування", оскільки вона є надто складною та "має високу ціну для економіки і медичної системи", передає France24

Замість цього держава планує запровадити новий пакет карантинних обмежень. За словами речника корейського МОЗу Сон Йонг-Ре, нова стратегія уряду дозволить надати допомогу найбільш вразливим верствам населення та запобігти колапсу медичної системи.

За попередню добу в країні виявили 49 567 нових випадків COVID-19. При цьому принаймні одне щеплення зробили 85% населення країни.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю надало екстрений дозвіл на використання препарату "Паксловід" (Paxlovid) виробництва компанії Pfizer для лікування COVID-19. Також використання пігулок схвалила влада Південної Кореї.

Швеція з 9 лютого скасувала більшість обмежень, запроваджених у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби. До такого кроку вдалися, оскільки панівний штам "Омікрон" є не таким небезпечним, а більшість населення країни щеплена проти COVID-19.

У канадській столиці Оттаві суддя Г’ю Маклін 7 лютого задовольнив вимогу влади і заборонив протестувальникам, які майже два тижні протестують проти COVID-обмежень, гудіти клаксонами протягом наступних десяти днів.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу