На Івано-Франківщині 82,5% підприємців не використовують касові апарати

Станом на 9 лютого з 31,5 тис. платників податків Івано-Франківщини, які зобов’язані використовувати касові апарати, користуються ними 5,5 тис. Про це кореспондентці Суспільного розповіла начальниця Головного управління державної податкової служби в області Ірина Столярик.
З 1 січня 2022 року касові апарати та фіскальні чеки — основна умова для діяльності більшості підприємців. Це означає, що кожна покупка товару відображатиметься у системі податкової служби.
Про те, чому касові апарати і чеки важливі, хто обов'язково має вести облік товарних запасів і що франківські підприємці і покупці кажуть про податкові нововведення, — читайте у матеріалі.
Що кажуть у податковій
Зі слів начальниці управління державної податкової служби в області Ірини Столярик, застосовувати касові апарати та фіскальні чеки зобов’язані підприємці-спрощенці другої, третьої та четвертої груп. Не стосується нововведення ФОПів, які займаються роздрібною торгівлею на території сіл, але за умови, якщо у них немає алкогольних та тютюнових виробів. За словами Ірини Столярик, законодавство визначає групу підприємців, які повинні вести облік товарних запасівТоварні запаси — це частина сукупних запасів, що перебуває на підприємствах-виробниках як готова продукція і у каналах сфери обігу. Поділяють на запаси засобів виробництва й запаси предметів споживання..
"Це ті, які продають складні побутові вироби, ювелірні вироби, лікарські засоби і вироби медичного призначення. Іншим підприємцями, які реєструватимуть РРОРеєстратор розрахункових операцій, вести товарні запаси не потрібно. Але для того, аби завести касовий апарат, їм треба мати документи на підтвердження придбання товару. Це — для того, щоб не було контрабанди та необлікованої готівки", — пояснює Ірина Столярик.
З її слів, за продаж товарів без проведення розрахункових операцій податкова міліція штрафуватиме підприємців у розмірі 100% від вартості покупки.
Що кажуть продавці і покупці
У квітковій крамниці у центрі Івано-Франківська розрахуватися можна готівкою або карткою. Продавчиня Христина Вербіцька розповідає, що касовий апарат у магазині встановили у січні 2022 року. Відтоді за кожен товар покупцям видають фіскальний чек з QR-кодом. Якщо його просканувати, то можна дізнатися, чи відображається покупка у системі податкової служби.
"Був у нас термінал, готівковий та безготівковий розрахунок. Але не було касового апарата. Тепер встановили і абсолютно нічого не змінилося. Ми без проблем видаємо касові чеки. Зручно і людям, і нам. Зазвичай всі поспішають, і ніхто навіть просить чек, але в кожному разі ми готові його видати", — сказала Христина Вербіцька.
Власник продуктового магазину Андрій Кліщ розповів, що касовий апарат установив ще минулого року. За його словами, таке нововведення має як переваги, так і недоліки.
"З одного боку це — класно, бо є повний облік бази товарообороту, стовідсоткова ревізія. Проблем на цю мить немає жодних. Але є додаткові витрати: сам касовий апарат коштував понад 8 тис. грн, а обслуговування касового апарату — 250 грн у місяць", — розказав Андрій Кліщ.
Власник магазину також вважає, що надалі це може призвести до подорожчання товарів.
"Питання в тому, чи контролюватимуть після касових апаратів прихідні накладні, місце походження товару. Це скоротить асортимент відразу щонайменше на 50%. Крім того, це точно збільшить ціну товару від 20% до 40%. А впаде це все на плечі простого споживача", — говорить чоловік.
Покупчиня Галина Соляник каже, що вимогу про обов’язкову видачу фіскального чека підтримує. Вважає, що це — гарантія захисту прав споживачів.
"Все має бути за законом, і всі люди повинні дотримуватися цих законів. Не знаю, чи продукти повертаються. Але є промтовари, які тобі не підходять: чи не подобається, чи замале, чи завелике. Тоді, звичайно, потрібен чек, тому що без чека тобі ніхто товар не поверне", — каже жінка.
Що відомо
З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.
Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.
У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.
- Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.