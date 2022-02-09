На Івано-Франківщині 82,5% підприємців не використовують касові апарати

Станом на 9 лютого з 31,5 тис. платників податків Івано-Франківщини, які зобов’язані використовувати касові апарати, користуються ними 5,5 тис. Про це кореспондентці Суспільного розповіла начальниця Головного управління державної податкової служби в області Ірина Столярик.

З 1 січня 2022 року касові апарати та фіскальні чеки — основна умова для діяльності більшості підприємців. Це означає, що кожна покупка товару відображатиметься у системі податкової служби.

Про те, чому касові апарати і чеки важливі, хто обов'язково має вести облік товарних запасів і що франківські підприємці і покупці кажуть про податкові нововведення, — читайте у матеріалі.

Що кажуть у податковій

Зі слів начальниці управління державної податкової служби в області Ірини Столярик, застосовувати касові апарати та фіскальні чеки зобов’язані підприємці-спрощенці другої, третьої та четвертої груп. Не стосується нововведення ФОПів, які займаються роздрібною торгівлею на території сіл, але за умови, якщо у них немає алкогольних та тютюнових виробів. За словами Ірини Столярик, законодавство визначає групу підприємців, які повинні вести облік товарних запасів.

Фото: Суспільне Карпати Законодавство визначає групу підприємців, які повинні вести облік товарних запасів

"Це ті, які продають складні побутові вироби, ювелірні вироби, лікарські засоби і вироби медичного призначення. Іншим підприємцями, які реєструватимуть РРО, вести товарні запаси не потрібно. Але для того, аби завести касовий апарат, їм треба мати документи на підтвердження придбання товару. Це — для того, щоб не було контрабанди та необлікованої готівки", — пояснює Ірина Столярик.

З її слів, за продаж товарів без проведення розрахункових операцій податкова міліція штрафуватиме підприємців у розмірі 100% від вартості покупки.

Що кажуть продавці і покупці

У квітковій крамниці у центрі Івано-Франківська розрахуватися можна готівкою або карткою. Продавчиня Христина Вербіцька розповідає, що касовий апарат у магазині встановили у січні 2022 року. Відтоді за кожен товар покупцям видають фіскальний чек з QR-кодом. Якщо його просканувати, то можна дізнатися, чи відображається покупка у системі податкової служби.

"Був у нас термінал, готівковий та безготівковий розрахунок. Але не було касового апарата. Тепер встановили і абсолютно нічого не змінилося. Ми без проблем видаємо касові чеки. Зручно і людям, і нам. Зазвичай всі поспішають, і ніхто навіть просить чек, але в кожному разі ми готові його видати", — сказала Христина Вербіцька.

Фото: Суспільне Карпати Продавчиня Христина Вербіцька

Власник продуктового магазину Андрій Кліщ розповів, що касовий апарат установив ще минулого року. За його словами, таке нововведення має як переваги, так і недоліки.

"З одного боку це — класно, бо є повний облік бази товарообороту, стовідсоткова ревізія. Проблем на цю мить немає жодних. Але є додаткові витрати: сам касовий апарат коштував понад 8 тис. грн, а обслуговування касового апарату — 250 грн у місяць", — розказав Андрій Кліщ.

Власник магазину також вважає, що надалі це може призвести до подорожчання товарів.

"Питання в тому, чи контролюватимуть після касових апаратів прихідні накладні, місце походження товару. Це скоротить асортимент відразу щонайменше на 50%. Крім того, це точно збільшить ціну товару від 20% до 40%. А впаде це все на плечі простого споживача", — говорить чоловік.

Фото: Суспільне Карпати

Покупчиня Галина Соляник каже, що вимогу про обов’язкову видачу фіскального чека підтримує. Вважає, що це — гарантія захисту прав споживачів.

Фото: Суспільне Карпати

"Все має бути за законом, і всі люди повинні дотримуватися цих законів. Не знаю, чи продукти повертаються. Але є промтовари, які тобі не підходять: чи не подобається, чи замале, чи завелике. Тоді, звичайно, потрібен чек, тому що без чека тобі ніхто товар не поверне", — каже жінка.

Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.