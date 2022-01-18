В Івано-Франківській територіальній громаді заборгованість в усіх галузях, що фінансуються з міського бюджету, складає 182,8 млн грн, з них 117,5 млн грн — боргують працівникам на зарплати чи податки, що нараховуються на неї.
Про це під час наради у голови облдержадміністрації з очільниками громад повідомила директорка департаменту фінансів ОДА Ірина Мацькевич.
З її слів, заборгованість у Франківській громаді — найбільша в області.
"182,8 млн грн — це розмір одного місячного фонду. Це — "кричуща" ситуація", — сказала Ірина Мацькевич. Вона також перелічила громади, в яких заборгованість у галузях, що фінансуються з міських бюджетів, перевищує 1 млн грн:
- у Долинській територіальній громаді є заборгованість з освітньої субвенції — 12,9 млн грн;
- у Галицькій громаді 6,5 млн грн боргують в усіх галузях;
- у Верховинській громаді — 2,8 млн грн заборгованості в освітній галузі;
- у Тлумацькій громаді — 2,5 млн грн заборгованості в усіх галузях;
- у Витвицькій громаді — 1,6 млн грн боргу в усіх галузях, крім освітньої;
- у Переріслянській громаді боргують 1,1 млн грн працівникам місцевого самоврядування та в галузі освіти.
Станом на 5 січня заборгованість працівникам бюджетних установ Івано-Франківської області склала 212,3 млн грн. Найбільше боргують освітянам — 169,1 млн грн, працівникам місцевого самоврядування — 21,9 млн грн, інших галузей — 21,2 млн грн.
За словами Ірини Мацькевич, основними причинами заборгованості з виплатами зарплат в області є порушення бюджетного законодавства з боку місцевого самоврядування та керівників бюджетних установ на місцях. Вона також нагадала, що у 2021 році із 62 громад Франківщини — 18 не виконали бюджет.
Щодо заборгованості з освітньої субвенції директор департаменту освіти й науки облдержадміністрації Віктор Кімакович сказав, що вона є лише у Долинській громаді.
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"Також всі борги у Франківській громаді — це гроші місцевого бюджету. Зараз ми аналізуємо всі бюджети освітньої субвенції. Кожна громада отримає "дорожню карту" для усунення перешкод, щоб не було заборгованості. На кінець 2021 року у нас не було жодної боргу з освітньої субвенції", — розповів Віктор Кімакович.
Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук доручила Віктору Кімаковичу проаналізувати стан виплат освітньої субвенції у кожній громаді області та доповісти їй. Вона також анонсувала нараду з головами громад стосовно цього питання.
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