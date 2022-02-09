20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні, в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького у Хмельницькому відбудеться театралізоване драматичне дійство "Діалоги Майдану".

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької міської ради.

"У виставі візьмуть участь учасники подій Євромайдану та Революції Гідності 2013-2014 років, молодіжний театр-студія "Без меж" Центру національного виховання учнівської молоді", - повідомили у міській раді.

Також будуть виступати солісти Хмельницького академічного муніципального естрадно-духового оркестру, солісти Хмельницького естрадного оркестру Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області, Хмельницький академічний муніципальний камерний хор.

"Запрошуємо хмельничан і гостей міста долучитися до непересічної театральної події, яка відбудеться 20 лютого о 18 годині. Вхід вільний", - йдеться у повідомлені.

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