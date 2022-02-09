Олександр Симчишин за 12 місяців на посаді Хмельницького міського голови у 2021 році заробив 910 тисяч гривень. У рейтингу зарплат міських голів обласних центрів він посідає п'яте місце.

Такі дані опублікували на сторінці громадської організації "Антикорупційний штаб".

"Ми практикували той самий спосіб аналітики, що і у 2021 році: за допомогою запитів на інформацію. Переважна більшість міських рад відповіли протягом 5-ти днів, іншим знадобилось 20 днів", - повідомили у громадській організації.

За їхньою інформацією, Хмельницький міський голова, за сумою нарахованої заробітної плати за рік, знаходиться на п'ятому місці.

У рейтингу Олександр Симчишин поступається:

Колишньому меру Запоріжжя Володимиру Буряку: 1 мільйон 523 тисячі гривень;

Тернопільському міському голові Сергію Надалу: за 12 місяців минулого року йому нарахували 1 мільйон 354 тисячі гривень зарплатні;

Луцькому міському голові Ігорю Поліщуку: за рік у нього нарахованої зарплати 1 мільйон 137 тисяч гривень;

Черкаському міському голові Анатолію Бондаренку - 998 тисяч 156 гривень.

Також громадська організація "Антикорупційний штаб" опублікувала суми преміальних, які отримали міські голови. У цьому списку Олександр Симчишин теж посів п'яту сходинку отримавши 340 тисяч гривень премії.

"Суми, які ми вирахували, можуть дещо відрізнятись від тих, які подадуть міські голови у деклараціях за рахунок заокруглення: ми відкидали копійки. Але це не вплинуло істотно на загальну картину рейтингу та пропорційність", - повідомили в Антикорупційному штабі.

Підбиваючи підсумки рейтингу зарплат міських голів обласних центрів, аналітики “Антикорупційного штабу” дійшли наступних висновків:

Зарплати міських голів обласних центрів значно відрізняються одне від одного, а певної кореляції між обсягом зарплатні та бюджетом міста чи кількістю населення немає.

Вплив на зарплату міського голови здійснює депутатський корпус, тобто нарахування премій — це наслідок підтримки саме депутатського корпусу. Отже, якщо ми бачимо “захмарні” премії міському голові, це цілком може свідчити про тісний зв’язок із депутатською більшістю та ключовий вплив на неї. Це ж, у свою чергу, може свідчити про подібний тиск та взаємопідтримку в інших питаннях, які вирішують депутати

Що відомо