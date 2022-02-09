На Дніпропетровщині готують до відкриття унікальну виставку археологічних пам’яток, експонати для якої знайшли під час будівництва Решетилівської траси. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

Експонатами виставки стануть 130 предметів, які "приховувалися" під ґрунтом декілька тисячоліть. Їх знайшли під час розкопок, що проводилися у 2021 році на будівництві нової траси на Київ Н-31.

"Під час будівництва нової магістралі поряд із дорожниками працюють археологи. Аби зберегти пам’ятки давнини, які можуть знаходитися під багатометровими шарами ґрунту. На будівництві Решетилівської траси археологи знайшли понад 1,5 тис. артефактів віком до 10 тис. років. Найцікавіші «родзинки» стануть експонатами нової виставки", – розповів начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

Серед експонатів майбутньої виставки – крем’яні та кістяні знаряддя праці, прикраси доби пізньої бронзи, різноманітна кераміка. А ще – кістки мамонта та бізона, які мешкали на території області у льодовиковий період та панцир черепахи, якому ти тис років.

За допомогою сучасних технологій відвідувачам запропонують «зануритися» у археологічні розкопки. Крізь 3D-окуляри вони зможуть побачити на екрані, як місця досліджень перетворюються на нову магістраль.

Виставка працюватиме з 14 до 20 лютого. Час роботи – з 12:00 до 18:00.

Адреса: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 24, 1 поверх.

Читайте також

"На реальних подіях у 90-х". У Кривому Розі відбувся допрем'єрний показ фільму "Носоріг"

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро