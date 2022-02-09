Одеська міська рада виділила КП "Теплопостачання міста Одеса" 43,5 млн гривень на оснащення лічильниками приблизно 1 000 будівель міста. Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Розподіл коштів дозволить оснастити необхідним обладнанням 100% будинків, жителі яких наразі вимушені сплачувати за тепло за підвищеними тарифами.

Усі будівлі з лічильниками

Директорка КП "Теплопостачання міста Одеса" розповіла кореспондентці Суспільного, що виділених коштів вистачить на повне вирішення проблеми непомірно високих тарифів для населення.

"Тепер ми матимемо змогу спрямувати на встановлення лічильників тепла 43,5 млн грн. Це дасть змогу оснастити 100% багатоквартирних будівель в нашому місті та вирішити питання значних нарахувань в будинках, які не обладнані приладами обліку", – розповіла Ганна Позднякова.

Перерахунок платежів

Щодо перерахунку вже нарахованих платіжок, директорка зазначила, що такі дії не передбачені українським законодавством.

"Що я можу порадити споживачам? Скористатися правом і оформити субсидії, якщо є відповідне право. По друге, в місті діє міська цільова програма і розпорядником коштів є департамент соцзахисту. Ви можете туди звернутися і по закінченню опалювального періоду одноразово отримати компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 10 тис. грн", – додала Ганна Позднякова.

За даними КП "Теплопостачання міста Одеса", лічильники закуплять через систему Prozorro. На підприємстві вже розпочали підготовку технічної документації.

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