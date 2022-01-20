В січні 2022 року питання "Як платити менше за опалення" стало критично важливим для багатьох одеситів. Що можна зробити, щоб знизити витрати, в ефірі програми "Сьогодні. Головне" на Суспільному розповів президент Асоціації інноваційного розвитку домогосподарств Станіслав Драганов.

Наразі, за словами директора "Теплопостачання міста Одеси" Ганни Позднякової, із всіх будинків Одеси, які знаходяться на централізованому теплопостачанні, близько 10% ще не мають лічильників. Потенційно, все вони можуть зіткнутися з тарифами у 100-110 гривень за кв. м.

"У нас міськрада близько двох років тому запровадила програму, за якою кожен багатоквартирний будинок мав бути обладнаний лічильником. І на всіх сесіях попередніх, в тому числі й директор "Теплопостачання міста Одеси" відчитувались про те, що всі обладнані лічильниками. Наразі ми бачимо ситуацію, що це не так. Проблема ще є в тому, що в нас продовжують функціонувати ЖКС які цим питанням не займаються взагалі.", – зазначив Станіслав Драганов.

Лічильники та теплопункти

Президент Асоціації розповів, що наразі центральне теплопостачання в Одесі мають не більше 30% населення. Через високі тарифи та відсутність системи кредитування мешканцям простіше від'єднатися та перейти на самостійне опалення.

Станіслав Драганов рекомендував представникам будинків без лічильників звернутися до місцевого депутата, який є в цьому окрузі, та безпосередньо з ним підійти до "Теплопостачання міста Одеси", щоб дізнатися, яким чином можна знизити тариф. Також жителям багатоквартирних будинків слід замислитися про встановлення індивідуальних теплопунктів. Вони зможуть зекономити понад 15% витрат на тепло.

"Наприклад, теплопункт для типової п'ятиповерхівки коштує близько 170 тисяч гривень. Наразі існують програми, які дозволяють встановити обладнання за кошти інвесторів", – додав Станіслав.

Але в першу чергу варто наполягати на установці лічильників. Тоді тарифи стануть більш адекватними, зазначив Драганов.

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