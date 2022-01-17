Тариф на опалення в будинків на вулиці Шевченко, 8 в Одесі у грудні склав 110 грн за квадратний метр площі квартири. Мешканці кажуть, що готові вийти на перекриття дороги та вимагають перерахувати їх тариф на тепло, адже лічильників у будинках немає. Натомість у КП "Теплопостачання міста Одеси" запевняють, що така ціна зумовлена саме їх відсутністю. Про це розповів кореспондент Суспільного, який розбирався у ситуації.

У трьох двоповерхових будинках на вулиці Шевченко, 8 проживає 305 людей. Пенсіонерка Ольга Павлюк розповіла, що не знає, як платитиме за новими рахунками:

"Цього місяця мені прийшов рахунок 7 800 гривень за опалення. Крім того, платити мені необхідно за світло, за воду, а пенсія в мене – дві вісімсот. У нашому районі живуть одні пенсіонери, понад 80% пенсіонерів. І усі зі слізьми виходимо на подвір’я, і не знаємо, як нам бути".

Скриншоти сплачених рахунків

У Ксенії Берідзе в одній з квартир проживає бабця. Жінка допомагає доглядати за нею та сплачувати рахунки. Вона розповіла, що мешканці намагались шукати відповідей у різних інстанціях.

"Ми написали колективне звернення з підписами усіх мешканців подвір’я на адресу ЖКС, там нас не прийняли, сказали, що не мають до цього ніякого відношення, що ми маємо звертатись виключно до КП "Теплопостачання". Наші сусіди віднесли звернення туди. Ми відповіді все ще не отримали".

На думку однієї з мешканок будинку, Тетяни Баканової, збільшувати їм тариф не мали права, адже у будинках не встановлені лічильники. Вона каже – якщо ніхто не зверне на їх проблему увагу, будуть перекривати дорогу:

"Для того, щоб збільшити тариф треба було в наших будинках встановити теплолічильники. Їх не встановили, нас просто поставили перед фактом, тарифи збільшено і все".

Що говорять експерти та КП "Теплопостачання Одеси"

За словами директорки КП "Теплопостачання Одеси", Ганни Позднякової, максимальна вартість тарифу була встановлена згідно з постановою Кабінету Міністрів, а отримують значні платіжки люди саме через відсутність лічильників у будинку, відповідно до постанови Кабміну "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання". Мешканці будинку на Проспекті Шевченка, 8 будуть вимушені платити таку вартість, доки у їх будинках не будуть встановлені лічильники. За планом, це має відбутись після завершення опалювального сезону:

"Ми звернулись до Одеської міської ради з проєктом рішення, який передбачає 40 млн гривень для оснащення будинків приладами обліку. Закон передбачає, що 100% будинків мають бути обладнані лічильниками до серпня цього року".

У ситуації, яка склалась, винні самі жителі, пояснив фахівець у сфері ЖКГ Олександр Трофимчук. Якщо у будинку не встановлені лічильники, то тариф за опалення вираховують відповідно до квадратури опалювальної площі:

"Насправді це вина співвласників, бо цей закон був прийнятий ще у 2017 році. Тепловий лічильник не коштує так багато грошей, тому встановити його потрібно було й люди платили б за те, що вони фактично споживають".

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