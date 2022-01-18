Фонд соціального страхування України виплатить матеріальні допомоги сім'ям загиблих та травмованих медпрацівників внаслідок пожежі в Косівській лікарні, коли отримає акт розслідування. Про це на нараді в голови облдержадміністрації повідомила виконувачка обов'язків начальника управління виконавчої дирекції Фонду Леся Кучера.

З її слів, на рахунку установи є всі необхідні суми для цих виплат.

"На сьогодні опрацьовуємо чорновий варіант акта розслідування. Сьогодні (18 січня — ред.) члени комісії виїхали в Косівську лікарню, щоб з'ясувати обставини. Є вже висновок управління надзвичайних ситуацій, що там був відкритий вогонь. Але ще, на жаль, немає висновку із Львівського хімічного заводу стосовно рівня кисню в приміщенні. Як тільки отримаємо акт, будемо виплачувати всю матеріальну допомогу", — повідомила Леся Кучера.

Сім'ї молодшої медичної сестри Світлани Біленчук, яка отримала 90% опіків тіла та 29 грудня померла в обласній клінічній лікарні, виплатять 307 тис. 842 грн. Також оплатять всі чеки придбаних медикаментів для лікування Світлани, які надасть сім'я, — 13-15 тис. грн.

"Сім'я Світлани Біленчук отримає одноразову матеріальну допомогу у розмірі 248 тис. 100 грн. Також допомогу у розмірі 40 тис. 620 грн дадуть утриманцям жінки. В померлої медсестри є 7-річний син. Він отримає 6 073 тис. грн. Батькам загиблої нарахують 25% від її середньомісячної зарплати — 4 049 грн", — каже Леся Кучера.

Допомогу від Фонду соціального страхування отримає й сім'я медсестри Світлани Ватаманюк, яка отримала 60% опіків тіла та померла 14 січня у Київському опіковому центрі.

"Першу добу вона лежала в обласній лікарні. Сума на лікування становила 8 774 грн, це профінансуємо. Також Фонд оплатить всю суму на медикаменти по чеках, які нам нададуть членам сім'ї", — повідомила Леся Кучера.

З її слів, для отримання одноразової допомоги у дружини, чоловіка чи дитини має бути однакова реєстрація місця проживання членів сім'ї на час смерті.

"У Світлани Ватаманюк є чоловік, який прописаний за іншою адресою. У випадку доведення спільного проживання Фонд виплатить йому одноразову допомогу на сім'ю — 248 тис. 100 грн. Щомісячні виплати також можуть отримати її батьки. В неї є старенька мама. Вона отримає 25% від її середньомісячної зарплати — 6 885 грн", — розповіла Леся Кучера.

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Лікар-анестезіолог Михайло Рабинюк, який отримав 20% опіків тіла та зараз перебуває в обласній лікарні, отримає всі суми по чеках на медикаменти, які витратив на лікування. За словами Лесі Кучери, це — приблизно 50 тис. грн.

"У разі надання йому групи інвалідності, яка встановлюватиме втрату працездатності, він отримає одноразову допомогу та щомісячні виплати. Суми будуть залежати від відсотка втрати працездатності", — розповіла Леся Кучера.

За словами голови облдержадміністрації Світлани Онищук, 14 січня відбулося засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. На ньому ухвалили рішення спрямувати 250 тис. грн, як субвенцію з обласного бюджету бюджетам територіальних громад для надання медичної допомоги постраждалим та сім'ям загиблих внаслідок пожежі у Косівській лікарні.

"100 тис. грн ми направили в бюджет Косівської територіальної громади, та по 50 тис. грн — в бюджети Снятинської, Рожнівської та Кутської громад. Також департамент соціальної політики якнайшвидше виділить одноразові матеріальні допомоги — по 23 тис. грн — на лікування та сім'ям загиблих", — повідомила Світлана Онищук.

Що відомо

У Косівській центральній районній лікарні, що на Івано-Франківщині, 28 грудня сталася пожежа. Загинули троє пацієнтів медзакладу. Займання виникло о 21:22 на першому поверсі 4-поверхової будівлі лікарні — в реанімації.

Внаслідок пожежі вночі в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню з Косівської районної госпіталізували трьох медиків, двоє з них — у критичному стані.

Станом на 14 січня санітарка та медсестра Косівської лікарні померли від отриманих опіків.

Причиною займання в Косівській центральній районній лікарні на Івано-Франківщині стало порушення правил пожежної безпеки. В реанімаційному відділенні працювали одночасно п’ять кисневих концентраторів. Це зумовило перенасичення повітря киснем.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить посилити контроль за дотриманням лікарнями Івано-Франківщини пожежної безпеки. Відповідні звернення вона підготувала та надіслала у кілька відомств.

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