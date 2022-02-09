На Херсонщині сталась ДТП: четверо людей потрапили до лікарні із травмами

8 лютого на автодорозі Херсонщини біля села Томина Балка сталась дорожньо-транспортна пригода. В результат аварії четверо людей потрапили до лікарні із травмами різного ступеню важкості.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

Водійка автомобіля перевищила швидкість та з’їхала в кювет, де автомобіль перекинувся.

Фото: поліція Херсонської області/Facebook

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Винуватицю автопригоди можуть оштрафувати на суму від 3400 грн до 8 500, або призначити виправні роботи, або арештувати на строк до шести місяців, або обмежити волю на строк до трьох років та позбавити права керувати транспортними засобами.

Наразі встановлюються всі обставини автопригоди.

Що відомо:

Майже усі дорожньо-транспортні пригоди з травмованими відбуваються через недотримання вимог Правил дорожнього руху.

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