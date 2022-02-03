На Херсонщині сталась ДТП: одна людина загинула, четверо травмовані

На Херсонщині поблизу села Тягинка сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій одна людина загинула, четверо отримали травми. Поліція встановлює усі обставини.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

Поліція отримала повідомлення про ДТП о 17:20. На автодорозі поблизу села Тягинка Бериславського району водій автомобіля «Renault Dokker» виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення з пасажирським автобусом «Ford».

В результаті водій легковика загинув на місці пригоди. Чоловік, який був за кермом автобусу та ще троє пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх доставили до лікарень.

На місці працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Херсонській області та співробітники територіального підрозділу поліції. Тривають першочергові слідчі дії.

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