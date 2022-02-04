Кількість травмованих у ДТП під Тягинкою на Херсонщині зросла до шести

У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася 3 лютого поблизу села Тягинка травмувалось шестеро людей.
Про це повідомляє виконувач обов'язків речниці поліції Херсонської області Андрій Кований.
За його словами, наразі у лікарнях Херсона перебувають 5 пасажирів та водій мікроавтобуса. В ДТП вони отримали переломи різного ступеню тяжкості.
Також стало відомо, що у мікроавтобусі "Ford Transit", з яким зіткнувся легковик "Renault Dokker", їхало 10 працівників одного з місцевих сільгосппідприємств.
З яких причин 64-річний водій легковика виїхав на зустрічну смугу поліція ще не встановила.
За фактом автопригоди розпочали кримінальне провадження стосовно порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті.
Наразі проводять експертизи, поліція розшукує свідків події.
Що відомо:
- 3 лютого о 17:20 на 34 км автодороги Херсон – Каховка – Генічеськ поблизу с. Тягинка Бериславського району водій автомобіля "Renault Dokker" виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з пасажирським автобусом "Ford".
- В результаті ДТП водій легковика загинув на місці пригоди. Чоловік, який був за кермом автобусу та ще троє пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх доставили до лікарень.
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