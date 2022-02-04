Кількість травмованих у ДТП під Тягинкою на Херсонщині зросла до шести

У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася 3 лютого поблизу села Тягинка травмувалось шестеро людей.

Про це повідомляє виконувач обов'язків речниці поліції Херсонської області Андрій Кований.

За його словами, наразі у лікарнях Херсона перебувають 5 пасажирів та водій мікроавтобуса. В ДТП вони отримали переломи різного ступеню тяжкості.

Фото: поліція Херсонської області

Також стало відомо, що у мікроавтобусі "Ford Transit", з яким зіткнувся легковик "Renault Dokker", їхало 10 працівників одного з місцевих сільгосппідприємств.

З яких причин 64-річний водій легковика виїхав на зустрічну смугу поліція ще не встановила.

Фото: поліція Херсонської області

За фактом автопригоди розпочали кримінальне провадження стосовно порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті.

Наразі проводять експертизи, поліція розшукує свідків події.

Що відомо:

3 лютого о 17:20 на 34 км автодороги Херсон – Каховка – Генічеськ поблизу с. Тягинка Бериславського району водій автомобіля "Renault Dokker" виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з пасажирським автобусом "Ford".

В результаті ДТП водій легковика загинув на місці пригоди. Чоловік, який був за кермом автобусу та ще троє пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх доставили до лікарень.

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