На підтримку спортсменів з Тернопільщини підняли олімпійський прапор

На підтримку спортсменів з Тернопільщини, які виступають на Олімпійських іграх у Пекіні, в Підгородньому поблизу Тернополя підняли олімпійський прапор.

Це зробили спортсмени Копичинецького відділення обласної дитячо-юнацької школи з біатлону. Зараз у дітей тренувально-навчальний збір, вони приїхали з Копичинців, щоб відпрацювати стрільбу з пневматичних гвинтівок. Там проведуть три дні.

Підняли прапор 15 дітей разом зі своєю тренеркою, майстринею спорту України Людмилою Сагайдак. Начальник спортивної бази Віктор Щур каже, так підтримують тернопільського біатлоніста Дмитра Підручного, який готується до старту в змішаній естафеті. Він бігтиме заключний, четвертий етап гонки.

Нагадаємо, Тернопільщину на Зимових Олімпійських іграх представляють п’ятеро спортсменів: біатлоніст Дмитро Підручний, санкарі Андрій Мандзій і Юліанна Туницька, лижник Дмитро Мазурчук і в резерві – лижник Віктор Пасічник. Загалом від України до Пекіну полетіли 45 спортсменів, які виступатимуть у 12-ти дисциплінах.

Що відомо