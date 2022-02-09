Депутат від партії "Справжні фіни" Міка Ніікко пішов із посади глави комітету парламенту із закордонних справ після того, як у Twitter заявив, що Україна не зможе стати членом НАТО. Допис Ніікки розкритикували колеги, бо він суперечить офіційній політиці Фінляндії.

Про це повідомляє Yle.

8 лютого Ніікко у Twitter прокоментував візит президента Франції Еммануеля Макрона до України, де вказав: тому треба було прямо сказати, що Україна не зможе стати членом НАТО.

Допис депутата розкритикували, оскільки Фінляндія офіційно дотримується політики, згідно з якою кожна держава має право ухвалювати самостійні зовнішньополітичні рішення.

Пізніше депутат видалив твіт і написав нове повідомлення, де пояснив: не хотів коментувати те, чи може Україна подавати заявку на членство в НАТО. "В України, звісно, повне право самостійно ухвалювати рішення в галузі політики безпеки. Я, звісно, підтримую суверенітет України", — йдеться в дописі.

А проте, вже тоді фракція "Справжніх фінів" зажадала пояснень від Ніікки і планувала розглянути це питання 10 лютого. Проте депутат вирішив сам подати у відставку з посади глави парламентського комітету з закордонних справ.

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Що відомо

На тлі воєнної ескалації з боку Росії Фінляндія, яка офіційно проголосила нейтралітет, все частіше говорить про можливість вступу до НАТО. Президент країни Саулі Нііністьо в новорічному зверненні не відкинув можливості подання заявки на членство в Альянсі, а у США заявили, що підтримають такий крок.

А проте, як заявив міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто на полях зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС 14 січня, Фінляндія наразі не планує приєднання до Північноатлантичного Альянсу.

Фінляндія готує відповідь на отримані від Росії вимоги щодо надання "гарантій безпеки" від країн ОБСЄ. Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що направив текст листа для ознайомлення та обговорення з країнами Організації.

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