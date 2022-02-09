Депутат від партії "Справжні фіни" Міка Ніікко пішов із посади глави комітету парламенту із закордонних справ після того, як у Twitter заявив, що Україна не зможе стати членом НАТО. Допис Ніікки розкритикували колеги, бо він суперечить офіційній політиці Фінляндії.
Про це повідомляє Yle.
8 лютого Ніікко у Twitter прокоментував візит президента Франції Еммануеля Макрона до України, де вказав: тому треба було прямо сказати, що Україна не зможе стати членом НАТО.
Допис депутата розкритикували, оскільки Фінляндія офіційно дотримується політики, згідно з якою кожна держава має право ухвалювати самостійні зовнішньополітичні рішення.
Пізніше депутат видалив твіт і написав нове повідомлення, де пояснив: не хотів коментувати те, чи може Україна подавати заявку на членство в НАТО. "В України, звісно, повне право самостійно ухвалювати рішення в галузі політики безпеки. Я, звісно, підтримую суверенітет України", — йдеться в дописі.
А проте, вже тоді фракція "Справжніх фінів" зажадала пояснень від Ніікки і планувала розглянути це питання 10 лютого. Проте депутат вирішив сам подати у відставку з посади глави парламентського комітету з закордонних справ.
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Що відомо
- На тлі воєнної ескалації з боку Росії Фінляндія, яка офіційно проголосила нейтралітет, все частіше говорить про можливість вступу до НАТО. Президент країни Саулі Нііністьо в новорічному зверненні не відкинув можливості подання заявки на членство в Альянсі, а у США заявили, що підтримають такий крок.
- А проте, як заявив міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто на полях зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС 14 січня, Фінляндія наразі не планує приєднання до Північноатлантичного Альянсу.
- Фінляндія готує відповідь на отримані від Росії вимоги щодо надання "гарантій безпеки" від країн ОБСЄ. Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що направив текст листа для ознайомлення та обговорення з країнами Організації.
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