Фінляндія поки не планує ставати членом НАТО. А Росія "цінує" нейтралітет країни

Фінляндія наразі не планує приєднання до Північноатлантичного Альянсу, заявив міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто на полях зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС 14 січня.

Про це повідомляє Reuters.

"Фінляндія не обговорює з НАТО своє членство в Альянсі й не має таких планів на майбутнє… Безпекова політика Фінляндії залишається незмінною", — заявив Хаавісто. Він додав, що розуміє складність становища України та Польщі, яким загрожує Росія, але "сподівається, що ми (Фінляндія — ред.) не перебуваємо в такій ситуації".

Перед заявою глави фінського МЗС на своїй щорічній пресконференції очільник зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров заявив, що "цінує" нейтралітет Швеції та Фінляндії.

"Ми вважаємо, що політика нейтралітету цих країн є одним із найважливіших вкладів у загальноєвропейську архітектуру й забезпечення безпеки на європейському континенті", — заявив Лавров, додавши, що Швецію і Фінляндію "провокують" приєднатися до НАТО.

"Вирішувати, звісно, фінському й шведському народам. Ми обговорюємо з нашими сусідами ці теми завжди, коли здійснюємо перемовини з міжнародної проблематики. Ми бачимо, що керівництво Фінляндії та Швеції розуміє всі аспекти цього питання", — додав глава МЗС РФ.

Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю MSNBC сказав, що Вашингтон готовий розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО, якщо країна відповідатиме критеріям членства.

І Фінляндія, і Швеція офіційно проголосили себе нейтральними країнами. Але на тлі нарощування Росією воєнної агресії в країнах лунають заклики переглянути це рішення. Що стосується Фінляндії, то президент країни Саулі Нііністьо в новорічному зверненні не відкинув можливості подання заявки на членство країни в НАТО.

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Що відомо

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Російський представник за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

13 січня прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що під час переговорів з НАТО було "зафіксовано розбіжності", однак для продовження діалогу Москва хоче отримали конкретні відповіді щодо принципових питань, до яких входить і можливість вступу України в Альянс.

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