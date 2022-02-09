"COVID-сертифікат за 50 євро". Буковинці ймовірно продавали фальшиві документи

Двоє жителів Чернівецької області ймовірно виготовляли та продавали підроблені документи. Зокрема, паспорти громадян Євросоюзу та сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомили на сайті управління нацполіції області.

За інформацією поліції, буковинці продавали сертифікати про вакцинацію від COVID-19 за 50 євро та пакет документів громадянина країни Європейського Союзу за дві тисячі євро.

Під час обшуків у них вилучили паспорти громадян Євросоюзу, копії документів громадян різних країн та печатки нотаріусів, лікарів і підприємців.

Джерело: управління нацполіції області Під час обшуків вилучили паспорти

Також знайшли електронні зразки офіційних документів та гроші у різних валютах. Зокрема, понад шість тисяч євро, 500 доларів, дві тисячі леїв, а також гривні, злоти та фунти стерлінги.

Джерело: управління нацполіції області Під час обшуків у буковинців вилучили гроші

34-річному та 37-річному буковинцям загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

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