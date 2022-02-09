У Чернівцях чоловік ймовірно вдарив 67-річну жінку пляшкою по голові, викрав її сумку та втік.

Про це повідомляють на сайті управління нацполіції області.

У сумці були 22 тисячі гривень. За даними слідства, напав на жінку 58-річний житель села Зарожани Недобоївської громади. Раніше чоловік був судимий та ув'язнений.

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора, де він має перебувати впродовж 60 днів. Його звинувачують у грабежі, санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від чотирьох до шести років.

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