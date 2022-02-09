Кабінет Міністрів на засіданні 9 лютого погодив призначення державної стипендії імені Левка Лук’яненка кримському політв’язню, заступнику глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову.

Тепер відповідний указ має підписати президент Володимир Зеленський.

Державна стипендія імені Левка Лук’яненка становить три прожиткові мінімуми. Її присвоюють громадянам, яких Росія незаконно утримує на своїй або окупованій території через політичну або громадську діяльність.

Після призначення стипендія виплачується протягом року після звільнення політичного в’язня. Протягом січня 2021 року її отримали 13 громадян України. Троє з них досі незаконно утримуються Росією та окупантами, тож гроші за них отримали рідні.

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Що відомо

3 і 4 вересня 2021 року в Сімферополі та в Євпаторії затрималип'ятьох кримських татар - підприємця Ельдара Одаманова, братів Азіза і Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова і заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова за підозрою в підриві газопроводу в селі Перевальному. 6 вересня їх відправили під арешт.

Кримцям інкримінують участь у диверсії, підрив газопроводу біля села Перевальне, контрабанда вибухового пристрою, заподіяння збитків у розмірі 105 тисяч рублів (38,6 тисяч грн) і підрив обороноспроможності Росії. Пізніше Джелялову посилили звинувачення, перекваліфікувавши його на диверсію у складі організованої групи, що карається позбавленням волі від 12 до 20 років.

7 жовтня Джелялова примусово відправили до 15-го відділення "Кримської республіканської психіатричної лікарні" № 1 імені Балабана. Апеляцію на арешт Джелялова кримський "суд" відхиляв уже двічі — 3 грудня і 25 січня.

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