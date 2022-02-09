Кабмін погодив призначення трьох заступників голови Закарпатської облдержадміністрації. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На посади заступників погодили чинних депутатів облради — Василя Іванча, Юдіту Петеі та Георгія Горвата.

Колишній "регіонал", ексзаступник голови облради: що відомо про Василя Іванча

Василь Іванчо представляє фракцію "За майбутнє" в облраді. З липня до листопада 2021 року він перебував на посаді заступника голови Закарпатської облради. Під час політичної кризи в раді (усунення голови Олексія Петрова, зірвання сесій з повідомленням про замінування) Василь Іванчо виконував повноваження голови Закарпатської облради. 17 листопада депутати підписали вимогу про його відставку.

Фото: Суспільне Закарпаття

У січні 2021 року Василя Іванча розшукувала угорська поліція за підробку документів. Пізніше він заперечив цю інформацію: "Жодних питань в угорських правоохоронних органів до мене немає і не було". Суспільне телефонувало Василю Іванчо для детальнішого роз'яснення, однак він на дзвінки не відповідав.

Василь Іванчо був депутатом Закарпатської облради 6-го та 8-го скликання. У 2010 році він був обраний до обласної ради від "Партії регіонів" (4-й у списку).

У 2013-му році його призначили начальником Головного управління Міндоходів у Закарпатській області. До цього був головою Державної податкової служби Закарпаття.

Що відомо про Юдіту Петеі та Георгія Горвата

Юдіта Петеі представляє "Партію угорців України — КМКС" в облраді. З 2010 до 2015 року була депутаткою облради від фракції "Єдиний центр". Працює директоркою ТОВ "Спільне українсько-угорське промислово-побутове підприємство Карпат-Пак".

Георгій Горват представляє в облраді партію "Батьківщина". Він працює директором держпідприємства "Диспетчерська служба пасажирських перевезень". Був депутатом Мукачівської районної ради.

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