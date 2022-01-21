Ексзаступник голови Закарпатської облради Василь Іванчо прокоментував інформацію про те, що його розшукує поліція Угорщини. Свою позицію чинний депутат обласної ради оприлюднив на сторінці у Facebook.

20 січня журналіст Віталій Глагола в своєму Telegram-каналі повідомив: поліція Угорщини розшукує ексзаступника голови Закарпатської облради Василя Іванча за підробку документів. Інформацію про розшук опублікували на сайті угорської поліції. До розшуку посадовця подав Кішвардський районний суд, як громадянина Угорщини ще 20 вересня 2017 року.

"Його підозрюють у підробці документів, зокрема незаконного набуття громадянства Угорщини під іншим прізвищем. У документах про розшук Василь Іванчо фігурує, як Іван Кабаль (Kabaly Ivan). Саме на це прізвище Іванчо й отримав угорське громадянство" — йдеться у повідомленні.

Василь Іванчо зазначив, що 14 січня був в Угорщині. "І жодних питань в угорських правоохоронних органів до мене немає і не було. Інформаційний вкид, зроблений у підібраний момент, є політично вмотивований. Згодом, після певних юридичних консультацій, буде реакція чітка і у правовому полі. Про що обов‘язково поінформую", — додав ексзаступник.

Фото: Василь Іванчо | Facebook

Також Василь Іванчо написав: "Не дивно, що цей фейк з'явився саме ввечері 20 січня, напередодні сесії Мукачівської районної ради, де мають розглядатись кадрові питання".

Суспільне телефонувало Василю Іванчо для детальнішого роз'яснення — абонент був поза зоною.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram