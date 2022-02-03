За два місяці зими на водоймах Житомирщини потонули дев'ятеро людей, четверо з них – у січні. У 2021 році за цей самий період втопилися двоє людей. Про це Суспільному розповів пресофіцер обласного управління ДСНС Павло Франчук.

За його словами, в усіх випадках причиною загибелі людей стало необережне поводження на водоймах. Троє із загиблих виходили на водойми рибалити.

Другого лютого у Житомирі рятувальники перевіряли, як рибалки дотримуються правил зимової риболовлі на річці Тетерів поблизу села Корчак. Товщина льодового покрову в тому місці сягає 20 сантиметрів, але на початку наступного тижня через відлигу лід буде танути.

"За прогнозами гідрометцентру, утримуватиметься плюсова температура, лід потроху буде танути, тому ми закликаємо не виходити на тонку кригу. І тим більше не перевіряти міцність льоду ударами ноги. Йти треба натоптаними стежками, повертатися тим же шляхом. З собою треба мати якість елементарні засоби для самопорятунку – наприклад, мотузку завдовжки не менше 15 метрів. Також ми розповіли рибалкам, як надавати допомогу людині, яка провалилася під лід. І ще раз наголосили, що алкоголь вживати під час риболовлі не можна", – каже Павло Франчук.

Павло Франчук говорить, що зимова риболовля потребує особливо суворого дотримання правил поводження на воді.

Суспільне Житомир Павло Франчук каже, що любителі зимової риболовлі мають бути пильними і дотримуватися усіх правил

Суспільне Житомир

Що зробити перед тим, як виходити на лід?

Знайдіть для початку стежку або сліди на льоду. Якщо їх немає, позначте з берега маршрут свого руху. Заздалегідь перевірте наявність небезпечних або підозрілих місць.

"Виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди, – каже головний держінспектор Житомирського рибоохоронного патруля Іван Бондарчук. – Не виходьте, якщо ви не знаєте товщини та міцності льоду. Також не можна збиратися на льоду великими групами в одному місці".

Фото: Facebook Івана Бондарчука Іван Бондарчук говорить, що треба заздалегідь перевірити на водоймі усі підозрілі місця

Як визначити, чи є лід безпечним?

Павло Франчук каже, що міцність льоду треба перевіряти палицею, а не ударом ноги. Якщо після першого удару палицею на ньому з'являється вода – лід пробивається, потрібно повернути назад. Перші кроки треба робити, не відриваючи підошви від льоду.

"Пробийте лунки з різних боків переправи на відстані п'яти метрів одна від одної і виміряйте товщину льоду. Майте на увазі, що лід складається з двох прошарків: верхнього – каламутного і нижнього – прозорого та міцного. Виміряти точну товщину, можна лише знявши спочатку верхній каламутний прошарок неміцного льоду", – поінформував Павло Франчук.

Суспільне Житомир

Що робити, якщо провалився під лід?

У разі, якщо людина провалилася під лід, діяти треба спокійно та рішуче, говорить Павло Франчук.

Суспільне Житомир

Вибравшись із льодового пролому, треба спочатку відкотитися, а потім повзти у той бік, звідки ти прийшов – де міцність льоду є перевіреною. Добиратися до берега потрібно обережно – треба йти, а не бігти.

Як діяти, якщо потрібно врятувати людину, яка провалилася під лід?

Інспектор Іван Бондарчук каже, що для початку треба реально оцінити ситуацію і діяти так, щоб не потонути самому.

Суспільне Житомир

"Якщо ви не один, тоді, взявши один одного за ноги, лягайте на лід ланцюжком і рухайтеся до пролому. Дійте рішуче і оперативно – постраждалий швидко мерзне в крижаній воді, мокрий одяг тягне його донизу", – розповідає Павло Франчук.

Перша допомога потерпілому, якого витягнули з крижаної води

Зігрівати врятовану з крижаної води людину треба поступово, говорить Іван Бондарчук, аби у неї не виникли проблеми з серцевою діяльністю.

Суспільне Житомир

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