У лісництвах Житомирщини у 2021 році порівняно з 2020 роком заготовили вдвічі більше насіння хвойних дерев, яким засаджуватимуть площі після лісових пожеж на півночі області. Про це Суспільному розповів перший заступник керівника обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Ільїн.

За його словами, лісництва області заготовили 120 тисяч кілограмів насіння хвойних дерев. Більшу частину насіння планують висадити навесні в Овруцькому районі, де у квітні 2020 року від пожеж постраждали понад 40 тисяч гектарів лісу.

"Замість планових 60 тисяч кілограмів область заготовила 120 тисяч кілограмів насіння. Тобто план заготівлі насіння було збільшено вдвічі, зважаючи на лісові пожежі, які сталися на півночі області. Тому ми активно взялися вирощувати новий ліс. Завдяки цьому ми зможемо заліснити всі пошкоджені вогнем площі", – каже Роман Ільїн.

Фото: Суспільне Житомир Роман Ільїн каже, що план заготівлі збільшили, аби заліснити території після лісових пожеж

Фото: Суспільне Житомир Лісівники заготовили 120 тисяч кілограмів насіння хвойних дерев

Кореспонденти Суспільного побували на постійній лісонасіннєвій плантації Дубовецького лісництва Коростишівського лісгоспу. Головний лісничий Коростишівського лісгоспу Леонід Костюк розповів журналістам, що із майже двох тисяч дерев щорічно в лісгоспі збирають до чотирьох тонн шишок.

"Із дев'яти гектарів ми збираємо до чотирьох тонн якісної здорової шишки. Всередині кожної шишки є близько 20 насінин. Загалом, це близько 40 кілограмів насіння. Цього достатньо, аби висадити до 100 гектарів лісокультурної площі", – говорить Леонід Костюк.

Фото: Суспільне Житомир Леонід Костюк розповів, що з дев'яти гектарів вони збирають до чотирьох тонн здорової шишки

Фото: Суспільне Житомир

У Білківському лісництві Радомишльського лісгоспу журналістам Суспільного розказали, що шишки після збору переробляють у шишкосушарнях.

"Першим етапом є відділення шишки від яглиці, – каже помічник лісничого Білківського лісництва Олександр Гальченко. – На другому етапі ми завантажуємо шишки у сушильний апарат. Шишка в шафі сушиться від 8 до 24 годин. Далі ми засипаємо їх в установку для випадання з шишки насіння, загружаємо насінину, щоб відділяти її від крилатки. Готове насіння ми завантажуємо у вакумну колбу для дезінфекції та сортування. І останнім етапом є висушування насіння. Через 23 години просушування ми маємо готове насіння".

Фото: Суспільне Житомир Олександр Гальченко каже, що шишки в шафі сушаться від восьми до 24 годин

Фото: Суспільне Житомир Шишки засипають в установку для випадання з неї насіння

Фото: Суспільне Житомир Сергій Онофрійчук каже, що насіння зберігають в насіннєсховищі, а навесні віддають у лісництва

За словами лісничого Білківського лісництва Сергія Онофрійчука, у 2022 році на їхньому підприємстві планують переробити 35 тонн шишок.

"Ми з нього отримуємо 350 кілограмів якісного насіння. Ми його зберігаємо в насіннєсховищі і навесні віддаємо по лісництвах", – говорить Сергій Онофрійчук.

Що відомо

У квітні 2020 року в Овруцькому районі сталися лісові пожежі. За попердньою версією, жителі села Першотравневе палили сміття на місцевому кладовищі. Загорівся сухий трав'яний настил, а відтак вогонь перекинувся на ліс.

Вогонь охопив кілька сіл, у людей згоріли домівки – усіх жителів згорілих сіл евакуювали та переселили до сусідніх сіл.

Станом на 18 квітня відкритих осередків на лісових пожежах в Овруцькому районі не спостерігалося. В Овруцькому районі локалізували більшість загорянь, лишилися 4 великі пожежі.

На Житомирщині зібрали близько тонни харчів для "погорільців" із Овруцького району.

Кабмін виділив 11 мільйонів гривень на житло жителям сіл Магдин та Личмани. У цих селах розчистили згарища будинків.

Погорільцям з Овруччини не купили будинки – гроші повертають на ОДА. Постраждалі від лісових пожеж на Житомирщині отримають 300 тисяч гривень компенсації.

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