COVID-19: на Хмельниччині виявили 2093 нових випадків захворювання

На Хмельниччині за минулу добу 8 лютого 2093 жителі області отримали позитивний тест на виявлення COVID-19. Одужали від недуги ще 1026 людей. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 4 людини.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу провели 3925 досліджень методом ПЛР, 146 – методом ІФА, 859 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

1329 – Хмельницький район;

306 – Шепетівський район;

458 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 28334 людини: 1386 лікується стаціонарно, 26948 – амбулаторно. З них 3214 – діти, 856 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 49,8%. В лікарнях перебувають 1386 хворих, 141 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 183691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них 13215 – діти, 7109 – медпрацівники. Одужали від хвороби 151809 людей (82,6% від підтверджених випадків), з них 10001 – діти, 6213 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3548 людини.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 8 лютого:

Хмельницький район: всього випадків – 110067; з них лікуються – 18251; одужали – 89968; летальних – 1848;

Шепетівський район: всього випадків – 34430; з них лікуються – 4686; одужали – 29011; летальних – 733;

Кам’янець-Подільський район: всього випадків – 39194; з них лікуються – 5397; одужали – 32830; летальних – 967.

Що відомо