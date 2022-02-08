COVID-19: на Хмельниччині за минулу добу виявили 1210 нових випадків інфікування

На Хмельниччині за минулу добу 7 лютого виявили 1210 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 1038 людей. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 9 жителів області.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу провели 2432 дослідження методом ПЛР, 102 – методом ІФА, 467 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

709 – Хмельницький район;

217 – Шепетівський район;

284 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 27271 людина: 1398 лікується стаціонарно, 25873 – амбулаторно. З них 3248 – діти, 830 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 50,7%. В лікарнях перебувають 1398 хворих, 139 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 181598 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 13075 – діти, 7045 – медпрацівники. Одужали від хвороби 150783 особи (83,0% від підтверджених випадків), з них 9827 – діти, 6175 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3544 людини.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 8 лютого:

Хмельницький район: всього випадків – 108738; з них лікуються – 17419; одужали – 89473; летальних – 1846

Шепетівський район: всього випадків – 34124; з них лікуються – 4786; одужали – 28605; летальних – 733

Кам’янець-Подільський район: всього випадків – 38736; з них лікуються – 5066; одужали – 32705; летальних – 965

Що відомо