На Львівщині впродовж 2021 року продали арештованого майна майже на 40 мільйонів гривень. Це роблять на електронних торгах. Зараз Західне управління міністерства юстиції може користуватися системою "Безпечне місто". Там можна відстежити автомобіль, який належить боржнику. Суспільне дізнавалося як працює ця програма та чи допомагає вона шукати боржників.

8 лютого вранці на вулицю Балтійську у Львові приїхали працівники виконавчої служби та поліція. Там припарковане авто, яке мають конфіскувати у власника, через заборгованість банку. Спершу авто ззовні оглядає патрульний поліцейський та фіксує пошкодження.

Суспільне Львів Авто, яке конфіскують

"Є пошкодження на колесах, тобто подряпини, на кришці заднього багажника. Є пошкодження на деяких елементах кузова. Потрібно їх всі зазначити, вказати у акті, що вони вже були, щоб не було претензій до водія евакуатора", — каже патрульний Ярослав Дацко.

Власник автівки заборгував банку майже 180 тисяч гривень. Машину оголосили у розшук більше року тому. Зараз її забирають, аби продати на електронних торгах та погасити борг у банку.

"Транспортний засіб вдалося знайти за допомогою системи "Безпечне місто" — це система відеоспостереження. Її завдання — облаштувати місто відповідною кількістю камер спостереження для того, щоб контролювати рух і безпосередньо, навіть із метою вчинення виконавчих дій", — каже керівниця Франківського відділу державної виконавчої служби Ірина Макухіна.

Суспільне Львів На Львівщині впродовж 2021 року продали арештованого майна майже на 40 мільйонів гривень

Машину можуть забрати без боржника. Та близько 8 години ранку до своєї автівки вийшов власник. Чоловік розповів, що взяв позику в банку для ведення бізнесу.

"Коли прийшов локдаун, карантин – бізнес значно просів і відповідно я залишився винним банку. І виникло це виконавче провадження, яке я в принципі гасив і практично погасив, але гроші, як виявляється не доходили на рахунок. Я не розумію як так відбулося. Будемо зараз з’ясовувати, але я так розумію, що назад вже нічого не повернути. І тепер машину будуть забирати. Я взагалі дуже здивований ", — пояснює власник авто Ростислав Чайка.

Чоловік забрав особисті речі із машини. Автівку опечатали. Після того, її забрав евакуатор.

Суспільне Львів Ростислав Чайка, власник авто

Власник зможе повернути авто, якщо погасить борг впродовж двох тижнів. Та окрім цього треба буде заплатити виконавчий збір, а це 10 % від суми заборгованості. А також витрати, які пов’язані із проведенням виконавчих дій – це, до прикладу, витрати на евакуатор, папір, конверти.

Загалом, на Львівщині впродовж минулого року продали арештованого майна майже на 40 мільйонів гривень.

"Це стягнення, де і кредитні зобов’язання, є і аліментні зобов’язання, є просто стягнення на користь держави – мова про штрафи і різного роду судові збори...Державний виконавець в межах закону України про виконавче провадження має право звертати стягнення в першу чергу на рухоме майно, в останню чергу на нерухоме майно, тобто це можуть бути не тільки автомобілі", — каже керівник управління примусового виконання рішень на Львівщині Тарас Бассараб.

Вартість арештованого майна оцінюють. Сума, за яку його продають, може бути більшою або меншою, ніж борг. За словами Тараса Бассараба, якщо майно продають за більшу суму, ніж борг, то різницю повертають власнику майна. Якщо грошей замало, то державний виконавець шукає інше майно боржника.

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