В ніч з 1 на 2 лютого в Овручі рятувальники загасили пожежу в приватному будинку на чотирьох господарів – власника однієї з квартир пожежники вивели з будинку в напівпритомному стані. Про це на своєму сайті повідомила пресслужба обласного управління ДСНС.

2 лютого о 02:25 на телефон Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в будинку на чотирьох господарів. Про це рятувальників повідомив сусід, який відчув запах диму.

На місці рятувальники побачили, що вогонь охопив одну із кімнат квартири, з вікна якої виходив густий чорний дим. Всередині квартири пожежники знайшли чоловіка у напівпритомному стані. Його вивели на свіже повітря, від медичної допомоги він відмовився. Одночасно рятувальники евакуювали з будинку п'ятьох жителів сусідніх квартир.

Фото: ДСНС у Житомирській області

Через 10 хвилин пожежу локалізували, а о 03:10 – повністю загасити. Попередня причина займання – необережність під час куріння. Загалом протягом минулої доби рятувальники загасили чотири пожежі в приватних будинках.

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