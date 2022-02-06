У селищі на Житомирщині горів житловий будинок

5 лютого у селищі міського типу Новогуйвинське Житомирського району горів житловий будинок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління ДСНС України у Житомирській області.

Пожежа сталася у двоповерховому будинку на території садового товариства. Там загорілася покрівля. Вогонь охопив горище та перекриття стелі між кімнатою та горищем.

Фото: ГУ ДСНС у Житомирській області

Рятувальники загасили горище та запобігали поширення вогню. Зважаючи на те, що поруч не було водойми, пожежники заправляли машини водою з найближчого гідранту, який знаходився на відстані близько двох кілометрів. Загалом, було здійснено чотири підвози води.

Пожежу вдалося локалізовати о 15:17 та повністю загасити о 17:05.

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