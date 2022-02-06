У селищі на Житомирщині горів житловий будинок

5 лютого у селищі міського типу Новогуйвинське Житомирського району горів житловий будинок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління ДСНС України у Житомирській області.
Пожежа сталася у двоповерховому будинку на території садового товариства. Там загорілася покрівля. Вогонь охопив горище та перекриття стелі між кімнатою та горищем.
Рятувальники загасили горище та запобігали поширення вогню. Зважаючи на те, що поруч не було водойми, пожежники заправляли машини водою з найближчого гідранту, який знаходився на відстані близько двох кілометрів. Загалом, було здійснено чотири підвози води.
Пожежу вдалося локалізовати о 15:17 та повністю загасити о 17:05.
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