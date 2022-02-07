Сьомого лютого зранку сталася пожежа у приватному дерев'яному житловому будинку в селі Зубковичі Олевської громади Коростенського району. Рятувальники виявили в одній із кімнат тіло чоловіка без ознак життя. Про це повідомляє на своєму сайті Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

На момент прибуття бійців ДСНС з будинку йшов дим. Захаращення оселі речами домашнього вжитку створювало значне пожежне навантаження. Відкритого вогню не було, лише тліли речі.

Місцеві жителі сповістили вогнеборців, що в одній із кімнат може бути власник оселі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в одній із кімнат тіло чоловіка без ознак життя.

За попередньою інформацією, займання сталося через необережність під час куріння. Остаточну причину пожежі встановлюють фахівці.

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