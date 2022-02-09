Столична прокуратура повідомила про підозру ексголові тендерного комітету Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації та підряднику через розкрадання 2,5 мільйона гривень на соціальній програмі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру ексголові тендерного комітету Департаменту соцполітики КМДА та керівнику підрядного підприємства за фактом привласнення коштів цільової програми "Турбота. Назустріч киянам", — йдеться у повідомленні.

Фігурантів підозрюють за ч. 5 ст. 191 КК України — зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, наприкінці 2018 року ексдиректор Департаменту соцполітики у змові з головою тендерного комітету та підприємцем розробили злочинну схему заволодіння грошовими коштами, виділеними рішенням Київської міської ради в межах міської цільової програми.

"Так, ексголова тендерного комітету забезпечив проведення двох тендерів за штучними умовами, у зв’язку із чим договори на поставку медичних виробів (засобів особистої гігієни) було укладено із підконтрольним підприємством, за завищеними цінами", — зауважили в прокуратурі.

Відтак ексдиректор Департаменту соцполітики, ексголова тендерного комітету та керівник підрядного підприємства привласнили грошові кошти територіальної громади на суму понад 2,5 мільйона гривень.

Раніше за фактом розкрадання коштів, виділених у межах програми, прокуратура повідомила про підозру ексдиректору Департаменту соцполітики КМДА.

Що відомо

7 лютого група невідомих осіб напала на радника генерального прокурора Зураба Адеїшвілі, його шпиталізували.

6 лютого правоохоронці затримали у Києві молодого чоловіка, який пошкодив вікно будівлі Верховної ради.

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