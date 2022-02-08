32-річний Артем Василенко з Житомира потребує пересадки нирки. Чоловік з дитинства хворіє на цукровий діабет. Кілька місяців тому через ускладнення хвороби у нього відмовили нирки. Вже півтора місяця Артем перебуває на перитонеальному діалізі – лягає спати та прокидається зі спеціальними трубками, які щоразу підключає до катетера у своєму животі.

Чоловік каже, що зайвий раз боїться поворухнутися, аби не пошкодити та не вирвати ці трубки зі свого тіла.

"Через ось цю систему, через трубки, через катетер, який у мене в животі, я підключаюся до апарату і так з цими трубками проводжу ніч", – каже Артем Василенко.

Фото: Суспільне Житомир

На діалізі Артем перебуває вже майже два місяці, без нього чоловік не зможе. Єдиний вихід – трансплантація нирки, яка дозволить повернутися до нормального життя.

"Скільки часу я протримаюся без пересадки, лікарі сказати не можуть, – каже Артем Василенко. – Це може бути два роки, це може бути рік, а може бути й місяць. Це все індивідуально, тому чим швидше це зробити – тим краще, бо погіршення може настати у будь-яку секунду".

Фото: Суспільне Житомир

Жоден із родичів Артема не підходить як донор. Мама чоловіка каже, що перевірили усіх близьких на сумісність. Єдиний варіант – чекати нирку від посмертного донора, адже за українським законодавством живими донорами можуть стати лише родичі Артема. Зараз пересадити нирку Артему можуть у Туреччині, проте вартість операції у 80 тисяч євро є непідйомною для родини.

"Говорять, що з діалізом можна повноцінно жити – воно то можна, але скажу з власного досвіду, що це – суцільне пекло, так вкрай важко жити, – каже мама Артема Лариса Василенко. – Люди відгукуються на нашу проблему, але всі пропонують або гроші, або кров, а потрібен саме орган".

Фото: Суспільне Житомир Лариса Василенко

Фото: Суспільне Житомир

Нині пересадку нирок роблять в обласній лікарні Житомира, проте лише від родичів. За словами завідувача відділення трансплантації органів та тканин Анатолія Матвійчука, зараз у лікарні працюють над налагодженням посмертної трансплантації.

"У нас зараз 240 людей на діалізі, враховуючи, що така ж кількість людей – десь до трьохсот без діалізу, то маємо потребу у трансплантації від 400 до 500 людей, – каже Анатолій Матвійчук. – За статистикою, що є в Україні, в рік ми маємо робити по три тисячі трансплантацій".

Фото: Суспільне Житомир Анатолій Матвійчук

Фото: Суспільне Житомир

Читайте також

У Житомирі готуються до перших операцій з пересадки нирки і серця.

У Житомирській обласній лікарні готуються до першої операції з пересадки нирки.

На Житомирщині вперше провели операцію з пересадки нирки.

У Житомирі чоловікові пересадили донорську нирку його батька – стан обох пацієнтів стабільний.

У Житомирі готують до виписки пацієнтів, які брали участь у першій операції з пересадки нирки.

Перша на Житомирщині трансплантація: пацієнт розповів, як проходить процес реабілітації.

У Житомирі пацієнтка, якій зробили операцію з трансплантації нирки, перебуває у задовільному стані.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber