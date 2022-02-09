На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1 010 осіб

У 1 010 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за добу. Від коронавірусу померли 9 жителів області. Одужання підтвердили у 787 осіб. Медики провели 2 925 досліджень методом ПЛР.

Про це повідомили на сторінці ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (133 особи): Борсуківська сільська ОТГ – 5, Великодедеркальська сільська ОТГ – 15, Вишнівецька селищна ОТГ – 9, Кременецька міська ОТГ – 44, Лановецька міська ОТГ – 21, Лопушненська сільська ОТГ – 2, Почаївська міська ОТГ – 9, Шумська міська ОТГ – 28

Тернопільський район (716 осіб):Байковецька сільська ОТГ – 66, Бережанська міська ОТГ – 16, Білецька сільська ОТГ – 16, Великоберезовицька селищна ОТГ – 61, Великобірківська селищна ОТГ – 8, Великогаївська сільська ОТГ – 7, Залозецька селищна ОТГ – 1, Збаразька міська ОТГ – 57, Зборівська міська ОТГ – 12, Золотниківська сільська ОТГ – 10, Іванівська сільська ОТГ – 9, Козівська селищна ОТГ – 8, Микулинецька селищна ОТГ – 27, Нараївська сільська ОТГ – 1, Озернянська сільська ОТГ – 5, Підволочиська селищна ОТГ – 20, Підгороднянська сільська ОТГ – 6, Скалатська міська ОТГ – 18, Скориківська сільська ОТГ – 10, Теребовлянська міська ОТГ – 28, Тернопільська міська ОТГ – 330

Чортківський район (161 особа):Білобожницька сільська ОТГ – 2, Борщівська міська ОТГ – 1, Бучацька міська ОТГ – 14, Васильковецька сільська ОТГ – 6, Гримайлівська селищна ОТГ – 3, Гусятинська селищна ОТГ – 12, Заводська селищна ОТГ – 4, Заліщицька міська ОТГ – 1, Золотопотіцька селищна ОТГ – 1, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1, Колиндянська сільська ОТГ – 4, Копичинецька міська ОТГ – 22, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1, Монастириська міська ОТГ – 10, Нагірянська сільська ОТГ – 1, Скала-Подільська селищна ОТГ – 1, Товстенська селищна ОТГ – 3, Трибухівська сільська ОТГ – 2, Хоростківська міська ОТГ – 15, Чортківська міська ОТГ – 57

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 136 319 осіб, з них 110 637 вже видужали та 2 289 людей померли.

Що відомо