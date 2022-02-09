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За добу на Харківщині виявили понад 2200 випадків COVID-19 — рекорд з початку пандемії
КОРОНАВІРУСРегіони

За добу на Харківщині виявили понад 2200 випадків COVID-19 — рекорд з початку пандемії

Інфографіка
Юлія Давидова
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За добу на Харківщині виявили понад 2200 випадків COVID-19 — рекорд з початку пандемії Суспільне Харків

На Харківщині виявили 2293 випадки коронавірусу за добу, 855 людей одужали. До статистики внесли відомості про 14 смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 283 517 людей, 9 лютого повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

"242 426 випадків одужання, 34 416 випадків під медичним спостереженням, 6675 випадків летальних", — сказано у повідомленні.

За добу в Україні виявили 38 257 підтверджених випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована в м. Києві (3864), в Одеській (3587), Харківській (2293), Львівській (2161), Дніпропетровській (2111) областях.

Що відомо

  • Пункти щеплення та центри вакцинації від COVID на Харківщині: список, мапа

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