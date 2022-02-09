Брейвіка переведуть в іншу в’язницю

Норвезький терорист Андерс Брейвік, засуджений за вбивство 77 людей у 2011 році, переведуть із Шіен до іншої в’язниці в комуні Рінгеріке. Такий крок пенітенціарна служба країни пояснила необхідністю зміни обстановки засудженого.

Про це повідомляє норвезький телеканал TV2.

Пенітенціарна служба Норвегії зазначила, що "тривалий час" планувала переведення Брейвіка. Там стверджують, що терорист не прохав про переїзд до іншої в'язниці, але й не був проти. У Рінгеріке він перебуватиме під тими ж умовами тримання, що і в Шіен.

Коли саме відбудеться переведення Андерса Брейвіка до нової в’язниці, невідомо. Пенітенціарна служба Норвегії не називає дату і час "із міркувань безпеки і приватності".

Адвокат Брейвіка Ейстейн Сторрвік висловив TV2 сподівання, що після переведення засудженому зможуть дозволити "рано чи пізно" бачитися з іншими в’язнями (зараз із ним взаємодіють лише психолог і тюремні наглядачі).

"Підозрюю, що нова в’язниця дасть кращі можливості (для соціалізації — ред.), але подробиць я не знаю", — зазначив Сторрвік.

У січні 2022 року Брейвік ненадовго опинився в увазі ЗМІ під час розгляду його клопотання про умовно-дострокове звільнення. Хоча терорист стверджував, що змінив свої погляди, суд із цим не погодився і відмовив йому в клопотанні. Брейвік подав апеляцію.

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Що відомо

22 липня 2011 року Андерс Брейвік підірвав вибухівку в центрі Осло, а потім перевдягнувся у поліцейську форму та розстріляв людей у молодіжному таборі. Теракт став найбільшим в історії Норвегії — 77 людей загинули. Брейвік визнав свою вину, однак не розкаявся. Прокуратура стверджувала, що в чоловіка психічний розлад, але експертиза визнала його осудним.

У 2012 році Брейвіка засудили до 21 року позбавлення волі — це максимальний строк ув’язнення згідно із законодавством Норвегії. А проте, суд скористався положенням, яке дозволяє автоматично продовжувати ув’язнення, якщо Брейвіка визнаватимуть небезпечним для суспільства. Згідно з цим же положенням, терорист по завершенні 10 років ув’язнення може кожен рік прохати про дострокове звільнення.

Під час терактів Андерс Брейвік стверджував, що він очолює таємний християнський військовий орден, покликаний повстати проти мусульман у Європі (пізніше він визнав, що ордену не існувало). Терорист поки відбуває ув’язнення у в’язниці Шіен, де має телевізор, DVD-програвач, друкарську машинку, газети, тренажери й газети. Крім того, чоловік заочно вчиться в університеті.

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