Терорист Андерс Брейвік, засуджений до 21 року позбавлення волі за теракти 2011 року, 18 січня проситиме суд достроково звільнити його. Родичі і близькі 77 загиблих виступають проти цього.

Про це повідомляє Associated Press.

Відповідно до умов ув’язнення Брейвіка, він має право просити про дострокове звільнення через 10 років після початку відбування ув’язнення. При цьому він не повинен розкаюватися в скоєному. Очікується, що слухання щодо клопотання Брейвіка триватимуть три дні, тоді як на рішення в суду може піти кілька тижнів.

Психіатриня Ренді Розенквіст, яка спостерігала за Брейвіком з 2012 року, стверджує, що його психічний стан відтоді не змінився. Вона згадує, що той на суді хвалився тим, скількох людей убив, а у 2016 році на іншому судовому засіданні показав нацистське привітання.

Своєю чергою адвокат Брейвіка Ейстейн Сторрвік каже, що мотив прохання терориста про дострокове звільнення йому зрозуміти важко. "Під юридичним кутом зору головне — чи становить він небезпеку (для суспільства — ред.)", — зазначив він.

У 2016 році Брейвік подавав до суду на уряд через те, що його тримають в одиночній камері й регулярно обшукують, що начебто порушує його права. Спершу він переміг у суді, але вищі інстанції рішення скасували.

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Що відомо

22 липня 2011 року Андерс Брейвік підірвав вибухівку в центрі Осло, а потім перевдягнувся у поліцейську форму та розстріляв людей у молодіжному таборі. Теракт став найбільшим в історії Норвегії — 77 людей загинули. Брейвік визнав свою вину, однак не розкаявся. Прокуратура стверджувала, що в чоловіка психічний розлад, але експертиза визнала його осудним.

У 2012 році Брейвіка засудили до 21 року позбавлення волі — це максимальний строк ув’язнення згідно із законодавством Норвегії. А проте, суд скористався положенням, яке дозволяє автоматично продовжувати ув’язнення, якщо Брейвіка визнаватимуть небезпечним для суспільства. Згідно з цим же положенням, терорист по завершенні 10 років ув’язнення може кожен рік прохати про дострокове звільнення.

Під час терактів Андерс Брейвік стверджував, що він очолює таємний християнський військовий орден, покликаний повстати проти мусульман у Європі (пізніше він визнав, що ордену не існувало). Терорист відбуває ув’язнення у в’язниці Шіен, де має телевізор, DVD-програвач, друкарську машинку, газети, тренажери й газети. Крім того, чоловік заочно вчиться в університеті.

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