Норвезький суд відмовився звільнити Брейвіка достроково

Норвезький суд відхилив заяву засудженого за вбивство 77 людей Андреса Брейвіка про умовно-дострокове звільнення.
"Ризик насильства є реальним і значним і таким, яким він був, коли (Брейвіку) було вперше винесено вирок", – заявив окружний суд Телемарку, передає Reuters.
Рішення суддів у справі було одностайним.
У своєму рішенні вони також зазначили, що обвинувачений "позбавлений співчуття до жертв терору". Окрім того, він намагався легітимізувати свої дії, наголошуючи, що "більшість постраждалих від Утойя були не дітьми, а людьми з "лідерськими позиціями".
Позицію про те, що Брейвік досі становить небезпеку для суспільства у суді підтвердив і психіатр.
Як повідомляє норвезьке видання NRK на всі засідання щодо дострокового звільнення Брейвік приходив з нацистськими плакатами та паперами з правоекстремістським змістом, прикріпленими до костюма та сумки.
Слухання у справі відбувалося з 18 січня у будівлі в'язниці Шієн, де Брейвік відбуває покарання.
Що відомо
- 22 липня 2011 року Андерс Брейвік підірвав вибухівку в центрі Осло, а потім перевдягнувся у поліцейську форму та розстріляв людей у молодіжному таборі. Теракт став найбільшим в історії Норвегії — 77 людей загинули. Брейвік визнав свою вину, однак не розкаявся. Прокуратура стверджувала, що в чоловіка психічний розлад, але експертиза визнала його осудним.
- У 2012 році Брейвіка засудили до 21 року позбавлення волі — це максимальний строк ув’язнення згідно із законодавством Норвегії. А проте, суд скористався положенням, яке дозволяє автоматично продовжувати ув’язнення, якщо Брейвіка визнаватимуть небезпечним для суспільства. Згідно з цим же положенням, терорист по завершенні 10 років ув’язнення може кожен рік прохати про дострокове звільнення.
- Під час терактів Андерс Брейвік стверджував, що він очолює таємний християнський військовий орден, покликаний повстати проти мусульман у Європі (пізніше він визнав, що ордену не існувало). Терорист відбуває ув’язнення у в’язниці Шіен, де має телевізор, DVD-програвач, друкарську машинку, газети, тренажери й газети. Крім того, чоловік заочно вчиться в університеті.
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