Норвезький суд відмовився звільнити Брейвіка достроково

Норвезький суд відхилив заяву засудженого за вбивство 77 людей Андреса Брейвіка про умовно-дострокове звільнення.

"Ризик насильства є реальним і значним і таким, яким він був, коли (Брейвіку) було вперше винесено вирок", – заявив окружний суд Телемарку, передає Reuters.

Рішення суддів у справі було одностайним.

У своєму рішенні вони також зазначили, що обвинувачений "позбавлений співчуття до жертв терору". Окрім того, він намагався легітимізувати свої дії, наголошуючи, що "більшість постраждалих від Утойя були не дітьми, а людьми з "лідерськими позиціями".

Позицію про те, що Брейвік досі становить небезпеку для суспільства у суді підтвердив і психіатр.

Як повідомляє норвезьке видання NRK на всі засідання щодо дострокового звільнення Брейвік приходив з нацистськими плакатами та паперами з правоекстремістським змістом, прикріпленими до костюма та сумки.

Слухання у справі відбувалося з 18 січня у будівлі в'язниці Шієн, де Брейвік відбуває покарання.

Що відомо

22 липня 2011 року Андерс Брейвік підірвав вибухівку в центрі Осло, а потім перевдягнувся у поліцейську форму та розстріляв людей у молодіжному таборі. Теракт став найбільшим в історії Норвегії — 77 людей загинули. Брейвік визнав свою вину, однак не розкаявся. Прокуратура стверджувала, що в чоловіка психічний розлад, але експертиза визнала його осудним.

У 2012 році Брейвіка засудили до 21 року позбавлення волі — це максимальний строк ув’язнення згідно із законодавством Норвегії. А проте, суд скористався положенням, яке дозволяє автоматично продовжувати ув’язнення, якщо Брейвіка визнаватимуть небезпечним для суспільства. Згідно з цим же положенням, терорист по завершенні 10 років ув’язнення може кожен рік прохати про дострокове звільнення.

Під час терактів Андерс Брейвік стверджував, що він очолює таємний християнський військовий орден, покликаний повстати проти мусульман у Європі (пізніше він визнав, що ордену не існувало). Терорист відбуває ув’язнення у в’язниці Шіен, де має телевізор, DVD-програвач, друкарську машинку, газети, тренажери й газети. Крім того, чоловік заочно вчиться в університеті.

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