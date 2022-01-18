Норвезький радикал Брейвік заявив, що відійшов від насильства і тероризму

Норвезький правий радикал Андерс Брейвік, який вбив 77 людей та був засуджений до 21 року ув'язнення під час засідання суду заявив, що відійшов від насильства та тероризму.

Про це він сказав під час засідання у справі про його дострокове звільнення, передає АР.

"Сьогодні я рішуче тримаюся подалі від насильства та тероризму… Справжнім я даю вам слово честі, що це назавжди позаду", — сказав Брейвік під час засідання.

Слухання у справі триває у будівлі в'язниці Шієн, де Брейвік відбуває покарання. Воно почалося 18 січня.

Нагадуючи суду про масштаби нападів, прокурор Хульда Карлсдоттір зачитала імена кожної з жертв Брейвіка, багато з яких були підлітками у таборі на острові Утейя. У багатьох з них було по кілька кульових поранень, дехто потонув, у паніці спробувавши випливти з острова. 10 років тому під час кримінального процесу Брейвік сказав, що вважає жертв зрадниками за те, що вони прийняли мультикультуралізм, і що він шкодує, що не вбив ще більше. Він також заявляв, що вчинив теракт, щоб привернути увагу "до колонізації мусульманами Європи".

Що відомо

22 липня 2011 року Андерс Брейвік підірвав вибухівку в центрі Осло, а потім перевдягнувся у поліцейську форму та розстріляв людей у молодіжному таборі. Теракт став найбільшим в історії Норвегії — 77 людей загинули. Брейвік визнав свою вину, однак не розкаявся. Прокуратура стверджувала, що в чоловіка психічний розлад, але експертиза визнала його осудним.

У 2012 році Брейвіка засудили до 21 року позбавлення волі — це максимальний строк ув’язнення згідно із законодавством Норвегії. А проте, суд скористався положенням, яке дозволяє автоматично продовжувати ув’язнення, якщо Брейвіка визнаватимуть небезпечним для суспільства. Згідно з цим же положенням, терорист по завершенні 10 років ув’язнення може кожен рік прохати про дострокове звільнення.

Під час терактів Андерс Брейвік стверджував, що він очолює таємний християнський військовий орден, покликаний повстати проти мусульман у Європі (пізніше він визнав, що ордену не існувало). Терорист відбуває ув’язнення у в’язниці Шіен, де має телевізор, DVD-програвач, друкарську машинку, газети, тренажери й газети. Крім того, чоловік заочно вчиться в університеті.

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