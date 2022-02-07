COVID-19 підтвердили в 1138 волинян, десять людей померли

За добу на Волині підтвердили 1 138 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували 10 смертей від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 8 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Одужали 297 людей. Пять летальних випадків зафіксували в Ковельському районі (Ковельська ТГ — 1, Люблінецька ТГ – 1 випадок, Вишнівська ТГ — 2 випадки, Любомльська ТГ – 1), чотири в Луцькому (Городищенська ТГ – 1 випадок, Ківерцівська ТГ — 1 випадок, Луцька ТГ – 2 випадки) та один в Іваничівській громаді Володимир-Волинського району.
За добу методом ПЛР протестували 1 673 волинянина. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 277
- Боратинська ТГ – 9
- Берестечківська ТГ — 15
- Городищенська ТГ – 8
- Горохівська ТГ – 23
- Доросинівська ТГ — 5
- Ківерцівська ТГ – 50
- Колківська – 19
- Копачівська ТГ — 6
- Мар’янівська ТГ – 8
- Олицька ТГ — 6
- Підгайцівська ТГ – 21
- Рожищенська ТГ – 43
- Цуманська ТГ – 26
- Володимир-Волинська ТГ – 99
- Затурцівська ТГ – 14
- Зимнівська ТГ — 18
- Іваничівська ТГ – 11
- Локачинська ТГ — 8
- Нововолинська ТГ – 76
- Оваднівська ТГ — 9
- Павлівська ТГ – 8
- Устилузька ТГ — 4
- Камінь- Каширська ТГ – 22
- Любешівська ТГ – 20
- Маневицька ТГ – 26
- Прилісненська ТГ -1
- Сошичненська ТГ — 3
- Голобська ТГ – 7
- Велицька ТГ — 4
- Вишнівська ТГ – 13
- Головненська ТГ – 1
- Дубівська ТГ – 15
- Забродівськ а ТГ — 10
- Ковельська ТГ – 124
- Колодяжненська ТГ -3
- Луківська ТГ -1
- Люблинецька ТГ – 4
- Любомльська ТГ — 28
- Ратнівська ТГ – 32
- Рівненська ТГ – 1
- Самарівська ТГ – 5
- Сереховичівська ТГ – 2
- Старовижівська ТГ – 7
- Турійська ТГ – 39
- Шацька ТГ — 7
За весь час пандемії в області захворіли 118 216 волинян. 103 540 людей одужали від COVID-19. 2 291 житель області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 586 недужих на коронавірус волинян та три летальні випадки.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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