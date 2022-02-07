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COVID-19 підтвердили в 1138 волинян, десять людей померли
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 підтвердили в 1138 волинян, десять людей померли

Лариса Літвицька
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COVID-19 підтвердили в 1138 волинян, десять людей померли Unsplash

За добу на Волині підтвердили 1 138 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували 10 смертей від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 8 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Одужали 297 людей. Пять летальних випадків зафіксували в Ковельському районі (Ковельська ТГ — 1, Люблінецька ТГ – 1 випадок, Вишнівська ТГ —  2 випадки, Любомльська ТГ – 1), чотири в Луцькому (Городищенська ТГ – 1 випадок, Ківерцівська ТГ —  1 випадок,  Луцька ТГ – 2 випадки) та один в Іваничівській громаді Володимир-Волинського району.

За добу методом ПЛР протестували 1 673 волинянина. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 277
  • Боратинська ТГ – 9
  • Берестечківська ТГ — 15
  • Городищенська ТГ – 8
  • Горохівська ТГ – 23
  • Доросинівська ТГ — 5
  • Ківерцівська ТГ – 50
  • Колківська – 19
  • Копачівська ТГ — 6
  • Мар’янівська ТГ – 8
  • Олицька ТГ — 6
  • Підгайцівська ТГ – 21
  • Рожищенська ТГ – 43
  • Цуманська ТГ – 26
  • Володимир-Волинська ТГ – 99
  • Затурцівська ТГ – 14
  • Зимнівська ТГ — 18
  • Іваничівська ТГ – 11
  • Локачинська ТГ — 8
  • Нововолинська ТГ – 76
  • Оваднівська ТГ — 9
  • Павлівська ТГ – 8
  • Устилузька ТГ — 4
  • Камінь- Каширська ТГ – 22
  • Любешівська ТГ – 20
  • Маневицька ТГ – 26
  • Прилісненська ТГ -1
  • Сошичненська ТГ — 3
  • Голобська ТГ – 7
  • Велицька ТГ — 4
  • Вишнівська ТГ – 13
  • Головненська ТГ – 1
  • Дубівська ТГ – 15
  • Забродівськ а ТГ — 10
  • Ковельська ТГ – 124
  • Колодяжненська ТГ -3
  • Луківська ТГ -1
  • Люблинецька ТГ – 4
  • Любомльська ТГ — 28
  • Ратнівська ТГ – 32
  • Рівненська ТГ – 1
  • Самарівська ТГ – 5
  • Сереховичівська ТГ – 2
  • Старовижівська ТГ – 7
  • Турійська ТГ – 39
  • Шацька ТГ — 7

За весь час пандемії в області захворіли 118 216 волинян. 103 540 людей одужали від COVID-19. 2 291 житель області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 586 недужих на коронавірус волинян та три летальні випадки.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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