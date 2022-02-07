COVID-19 підтвердили в 1138 волинян, десять людей померли

За добу на Волині підтвердили 1 138 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували 10 смертей від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 8 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Одужали 297 людей. Пять летальних випадків зафіксували в Ковельському районі (Ковельська ТГ — 1, Люблінецька ТГ – 1 випадок, Вишнівська ТГ — 2 випадки, Любомльська ТГ – 1), чотири в Луцькому (Городищенська ТГ – 1 випадок, Ківерцівська ТГ — 1 випадок, Луцька ТГ – 2 випадки) та один в Іваничівській громаді Володимир-Волинського району.

За добу методом ПЛР протестували 1 673 волинянина. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 277

Боратинська ТГ – 9

Берестечківська ТГ — 15

Городищенська ТГ – 8

Горохівська ТГ – 23

Доросинівська ТГ — 5

Ківерцівська ТГ – 50

Колківська – 19

Копачівська ТГ — 6

Мар’янівська ТГ – 8

Олицька ТГ — 6

Підгайцівська ТГ – 21

Рожищенська ТГ – 43

Цуманська ТГ – 26

Володимир-Волинська ТГ – 99

Затурцівська ТГ – 14

Зимнівська ТГ — 18

Іваничівська ТГ – 11

Локачинська ТГ — 8

Нововолинська ТГ – 76

Оваднівська ТГ — 9

Павлівська ТГ – 8

Устилузька ТГ — 4

Камінь- Каширська ТГ – 22

Любешівська ТГ – 20

Маневицька ТГ – 26

Прилісненська ТГ -1

Сошичненська ТГ — 3

Голобська ТГ – 7

Велицька ТГ — 4

Вишнівська ТГ – 13

Головненська ТГ – 1

Дубівська ТГ – 15

Забродівськ а ТГ — 10

Ковельська ТГ – 124

Колодяжненська ТГ -3

Луківська ТГ -1

Люблинецька ТГ – 4

Любомльська ТГ — 28

Ратнівська ТГ – 32

Рівненська ТГ – 1

Самарівська ТГ – 5

Сереховичівська ТГ – 2

Старовижівська ТГ – 7

Турійська ТГ – 39

Шацька ТГ — 7

За весь час пандемії в області захворіли 118 216 волинян. 103 540 людей одужали від COVID-19. 2 291 житель області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 586 недужих на коронавірус волинян та три летальні випадки.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині