Добровольчі формування почали створювати на Закарпатті, аби навчитися діяти у випадку бойових дій. Про це Суспільному 8 лютого розповів організатор Тарас Деяк. Він проводить навчання разом з учасниками російсько-української війни. Каже: під час тренувань використовують небойову зброю.

Людмила Жанні шість років тому переїхала до Ужгорода з Полтави. Жінка розповідає: військовій підготовці не навчалася. Тепер вирішила дізнатися, як діяти в разі повномасштабного наступу Росії.

"Зателефонувала на гарячу лінію тероборони, дали мені такий контакт тут місцевої оборони, де я можу звернутися і укласти контракт з армією на службу, як резервіст, але перед цим потрібно пройти комісію, дуже серйозну, медичну, яку я не пройду, тому я ще не вирішила це питання. Звісно, як кожна українка, як кожен українець на 8 році війни, мене це цікавить і я би хотіла знати, як себе захистити. Хоча я дуже впевнена в нашій армії, я знаю, що вони готові до будь-яких сценаріїв, але я хочу брати участь в цьому так само і бути впевненою", — розповіла Людмила Жанни.

На Закарпатті з 1 січня формують батальйони тероборони. За словами військового комісара Ігоря Тищука, їх комплектують військовослужбовцями за контрактом, далі резервістами — військовозобов’язаними, які підписали контракт на військову службу в резерві. Також військовозобов’язаними, які приписані до певних підрозділів тероборони.

"Є ще четверта категорія, якою опікуються місцеві органи влади у взаємодії з командирами територіальної оборони, — це добровольчі формування, які створюють в територіальних громадах. На даний час туди можуть вступити усі громадяни України, які виявили бажання та уклали добровільний контракт на участь в добровільних формуваннях у територіальних громадах. Ми не можемо призивати ні на військову службу за контрактом, ні в резерв громадян України, які не придатні за станом свого здоров’я. Людина може звернутись і вступити у добровільні формування територіальної оборони в межах територіальних громад", — розповів Ігор Тищук.

Фото: Тарас Деяк — Facebook

Крім батальйонів тероборони, підготовку можна пройти та в добровольчих формуваннях. Одне з таких створили учасники російсько-української війни. Навчання проводить, зокрема, Тарас Деяк.

Фото: Тарас Деяк — Facebook

"Показуємо, розказуємо про зброю: з чого вона складається, як її розбирати, різні види зброї, від автоматів до гранат. Потім — як поводитися зі зброєю, як її правильно тримати, як правильно з нею ходити. Потім — ознайомлення з екіпіровкою бійця, тобто який є бронежилет, які є каски, людина її на себе одягає, приміряє, скільки вона важить. Йде контакт, діалог з безпосереднім учасником війни, які розказують свої певні історії, розказують свої певні вміння, які вони здобули в процесі війни. Потім навчаємо тактиці, ми ділимо людей на декілька груп, і з ними інструктор займається, тобто розказує, як вони мають колоною рухатися, як вони мають займати, в разі нападу ворога, місця, де вони мають стояти, як правильно мають дивитися, як правильно вони мають дихати, це все ми вчимо", — розповів Тарас Деяк.

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