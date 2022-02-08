Пішов з життя Одеський режисер Геннадій Тарасуль

8 лютого помер одеський кінорежисер та продюсер Геннадій Тарасуль. Йому було 87 років. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook його син Алік Тарасуль.

Стало відомо про смерть режисера о четвертій годині дня. Причини наразі залишаються невідомими.

"Тільки що прочитав, що закінчився земний шлях кінорежисера, письменника Геннадія Левовича Тарасуля. Для мене назавжди – Гени, випускника Політехнічного, який пропрацював десятки років на Одеській кіностудії. Він був другим режисером у Кіри Муратової, актором, сценаристом – людиною-легендою. Мої співчуття Аліку Тарасулі. Світла пам'ять Гені.", – прокоментував смерть діяча президент Всесвітнього клубу Одеситів, Євген Голубовський.

Що відомо

Геннадій Тарасуль народився 20 січня 1935 в родині військового. У 1959 році закінчив Одеський політехнічний інститут, після чого розпочав свою кар'єру на Одеській кіностудії. У період з 1967 по 1983 зняв чотири кінокартини. З 1974 року займався написанням сценаріїв для фільмів. Займався написанням художньої літератури. Був членом Національної Спілки кінематографістів України.

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