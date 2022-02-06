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На Одещині велосипедист загинув під колесами автомобіля
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На Одещині велосипедист загинув під колесами автомобіля

Діана Зубар
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На Одещині велосипедист загинув під колесами автомобіля Фото ілюстративне. Veliki.ua

У селі Кучурган на Одещині 5 лютого приблизно о 18 годині сталася аварія. Автомобіль Volkswagen збив 66-річного велосипедиста. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Одеської області.

Автомобілем кермував 58-річний житель Одеського району. За даними поліції, на велосипеді збитого чоловіка не було світловідбивних елементів. Травмований загинув до приїзду швидкої. Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо воно спричинило смерть потерпілого Кримінального кодексу України.

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