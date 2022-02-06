На Одещині велосипедист загинув під колесами автомобіля

У селі Кучурган на Одещині 5 лютого приблизно о 18 годині сталася аварія. Автомобіль Volkswagen збив 66-річного велосипедиста. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Одеської області.

Автомобілем кермував 58-річний житель Одеського району. За даними поліції, на велосипеді збитого чоловіка не було світловідбивних елементів. Травмований загинув до приїзду швидкої. Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Читайте також

В Одесі пасажирка маршрутки відсудила у водія 200 тис. після травмування у ДТП

На Одещині автомобіль зіткнувся із потягом. Водій загинув на місці

Смертельна ДТП на трасі Одеса-Кучурган. Поліція розшукує водія, який зник з місця події

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області