Лікарняний тривалістю п'ять днів — як це працює. Пояснює лікарка

Чи перевірятимуть на "Омікрон" кожного пацієнта з коронавірусом, за яких умов лікарняний матиме тривалість п'ять днів та як контролюють зараження саме штамом "Омікрон" на Чернігівщині, розповіла Суспільному лікарка загальної практики міської лікарні №2 Оксана Кальдяєва.

З десяти днів до п'яти скоротили термін самоізоляції для тих, хто захворів на Covid-19. Зробили це, бо інкубаційний період штаму "Омікрон" коротший. Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Причини та підстави скорочення лікарняного

За словами Олега Ляшка, це стосується хворих, які безсимптомно переносять коронавірус. Ще підставою для завершення карантину раніше п'ятьох діб є негативний результат ПЛР-тесту. Причиною є зростання кількості інфікованих і помірна кількість госпіталізованих.

"Основний удар цієї хвилі на себе приймають лікарі та працівники первинної медичної допомоги. Саме тому було рекомендовано скорочення мінімальної тривалості лікування безсимптомних пацієнтів до п'яти днів від дати появи перших симптомів, або дати взяття матеріалів на дослідження. Це дозволяє скоротити термін перебування під медичним наглядом пацієнтів, які мають легкий перебіг хвороби".

Чи перевірятимуть на "Омікрон" кожного хворого?

За словами лікарки загальної практики міської лікарні №2 Оксани Кальдяєвої, визначити в кожного пацієнта штам коронавірусу лікарі не будуть. Кожен лікар має орієнтуватися на самопочуття пацієнта.

"Омікрон дійсно є більш легкий в перебігу, і тому деякі люди хворіють декілька днів. Буває два-три дні температура, і поки ми отримуємо позитивний ПЛР-тест, то люди вже майже здорові і не потребують бути на лікарняному аж до 14 днів".

Чи всім оформлюватимуть лікарняний на п'ять днів?

Ні, каже Кальдяєва. З її слів, лікар буде підходити до кожного пацієнта індивідуально.

"Якщо у хворого буде навіть легкий перебіг, але у нього будуть симптоми, наприклад, у нього буде субфебрильна температура, тобто це 37, або трішки вище, або кашель, або нежить, то, звичайно, його ніхто на роботу не буде відправляти".

Тільки якщо хворий не буде мати симптомів та матиме гарне самопочуття на п'ятий день, лікарняний можуть закрити.

"Омікрон" на Чернігівщині

Обласний центр контролю та профілактики хвороб щотижня відправляє зразки на дослідження штаму коронавірусу у Київ. Минулі результати показали, що з 30 зразків всі 30 позитивні на “Омікрон”. Про це Суспільному сказав в.о. заступника генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Артем Ярошенко.

"Останній раз ми відправляли буквально вчора (7 лютого, — ред.) Результати десь робляться до тижня, тобто вся Україна звозить в їхню систему. І тоді у них є такий прилад — секвенатор називається, вони секвенують, і ми визначили в себе, що це саме коронавірус, а який це підтип це робиться на секвенаторі. На даний час ми відправляємо рандомно, але в першу відправку потрапила більшість Чернігова, там був Ніжин, був Борзнянський район і Чернігів. На цю відправку там уже була і Варва, і Новгород-Сіверський, і Корюківка, тобто по два-три зразки по всій області".

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