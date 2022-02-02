30 позитивних тестів на Омікрон отримав сьогодні, 2 лютого, Чернігівський обласний лабораторний центр. 30 зразків минулого тижня відправляли до референс-лабораторії "Центру громадського здоров’я" у Києві — у всіх з них підтвердився новий штам.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

За його словами, наступна відправка запланована на 8 лютого.

Нагадаємо, до лабораторії Києва наприкінці минулого тижня відправляли три десятки проб, аби дослідити, які штами циркулюють на території Чернігівської області. Всі зразки позитивні на коронавірус. За словами завідувача відділу епідеміологічного нагляду обласного лабораторного центру Артема Ярошенка, такі проби відправляють з періодичністю у півтора-два місяці. Таким чином, восени знайшли 28 випадків інфікування штамом "Дельта". Востаннє зразки до референс-лабораторії відправляли 24 грудня, штаму "Омікрон" тоді у них не виявили.

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