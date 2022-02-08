У Чернігові закриють один центр вакцинації населення

У Чернігові в зв'язку з низькою затребуваністю закриють центр вакцинації населення, що розташований в будівлі колишньої Деснянської райради (проспект перемоги 141), який працює тільки на вихідних. Про це на розширеній нараді у міській раді повідомив гендиректор Чернігівської лікарні №2 Владислав Кухар.

За його словами, туди звертається дуже мало людей і тримати там велику бригаду медиків нерентабельно. На вихідних там щепилися близько 20 містян.

«Залишаємо в Чернігові два центри вакцинації — в ЦУМі та Голлівуді. Цього цілком достатньо», — зазначив Кухар.

Він додав, що у місті продовжують спостерігатися дуже низькі темпи вакцинації. Протягом тижня в день щеплення отримують 150-200 людей.

Загалом у Чернігові повністю закінчили вакцинацію 46, 8% дорослого населення. 3 618 людей отримали бустерну дозу.

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